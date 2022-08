Hạnh phúc nơi đâu?

Em được nhiều người nhận xét trẻ hơn so với tuổi 45, là người con của Tây Nguyên, đang sống ở quê hương Đắk Lắk.

Em từng gửi bài lên Hẹn hò nhưng kết quả sao anh cũng biết rồi đó, nên hôm nay mới lại gửi bài tiếp. Thấy nhiều bạn tìm được hạnh phúc trên đường đời nói chung và Hẹn hò nói riêng, sao em thấy họ may mắn và hạnh phúc đến vậy, còn mình sao mãi vẫn không gặp được hạnh phúc? Chẳng biết do duyên số hay do anh trốn kỹ quá mà mãi em không gặp được anh?

Viết văn không hay nên em nói ngắn gọn thôi anh nhé. Em là người con của Tây Nguyên, chỉ cao 1,52 m, nặng 50 kg nhưng không mập đâu, da trăng trắng (cười), trẻ hơn nhiều so với tuổi 45 (nhiều người nói vậy). Trước đây em học và làm ở TP HCM gần 20 năm, nhưng năm 2016 gia đình có việc nên em chuyển về quê, giờ sống ở Đắk Lắk.

Em không biết duyên mình có đến được không, nhưng vẫn hy vọng thêm lần nữa. Nếu anh muốn "làm bạn" nghiêm túc, cứ gửi email cho em nhé. Hẹn gặp anh sau.

