Hạnh phúc muộn màng đôi khi lại là hạnh phúc bền vững nhất

Em là người phụ nữ truyền thống nhưng không cổ hủ, biết lắng nghe và trân trọng những giá trị gia đình.

Giữa những ồn ào của cuộc sống và những nhịp hối hả của bảng đen, phấn trắng, em chợt nhận ra mình cũng cần một khoảng lặng bình yên cho riêng mình. Em gửi những dòng này lên chuyên mục Hẹn hò, hy vọng tìm thấy một cánh cửa mở ra chương mới ấm áp hơn.

Về em - một nốt trầm nhẹ nhàng:

Em 37 tuổi, là giáo viên tại một trường THCS. Công việc dạy trẻ giúp em giữ được sự kiên nhẫn, lòng bao dung và cả một tâm hồn có phần hơi hoài cổ. Sau cuộc hôn nhân đã khép lại, gia tài lớn nhất của em hiện tại là cô con gái 13 tuổi đang tuổi ăn tuổi lớn.

Tính cách: Em là người phụ nữ truyền thống nhưng không cổ hủ, biết lắng nghe và trân trọng những giá trị gia đình.

Sở thích: Em thích nấu một bữa cơm ngon sau giờ lên lớp, thích cùng con gái đi dạo hoặc đơn giản là đọc một cuốn sách hay bên tách trà vào cuối tuần.

Quan điểm sống: Em tin rằng hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cách chúng ta nắm tay nhau vượt qua những ngày giông bão.

Người đồng hành em tìm kiếm:

Ở độ tuổi này, em không còn mơ mộng về một "soái ca" trong phim ảnh. Điều em cần là một người đàn ông:

- Chân thành và bao dung: Có thể thấu hiểu và yêu thương hoàn cảnh của em, coi con gái em như người thân.

- Trưởng thành: Một người có công việc ổn định, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.

- Biết chia sẻ: Chúng ta không cần phải cùng sở thích, nhưng cần biết tôn trọng thế giới riêng của nhau và sẵn sàng ngồi lại chuyện trò sau một ngày dài.

Em không hứa sẽ mang đến cho anh một tình yêu nồng cháy như thuở đôi mươi nhưng em tin mình đủ sự dịu dàng để xây dựng một mái ấm yên bình, nơi anh cảm thấy muốn trở về nhất mỗi khi mệt mỏi.

Nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu trong tâm hồn, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Biết đâu, chúng ta chính là mảnh ghép mà đối phương đang tìm kiếm.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ