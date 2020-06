Hành khách bị cấm bay vì không đeo khẩu trang

MỹBrandon Straka bị buộc rời khỏi chuyến bay sau khi từ chối đeo khẩu trang theo chính sách của hãng hàng không.

American Airlines xác nhận sự cố xảy ra trên chuyến bay 1263 từ sân bay LaGuardia của New York, đến sân bay Dallas/Fort Worth. "Sau khi anh ta từ chối tuân thủ hướng dẫn của tổ bay, chúng tôi yêu cầu anh ấy xuống khỏi máy bay. Anh ta rời đi và chuyến bay khởi hành muộn 4 phút", hãng bay thông báo.

Straka được đặt lại một chuyến bay sau đó khi đồng ý tuân thủ chính sách của hãng hàng không. Hãng đang liên hệ với anh ta để lấy thêm thông tin về sự cố.

Straka nói rằng mình đã đeo khẩu trang do hãng bay cung cấp nhưng cởi bỏ khi lên máy bay, và không ai phàn nàn. "Thật điên rồ. Hoàn toàn điên rồ. Chúng tôi thậm chí không còn quyền lựa chọn", nam hành khách nói.

Theo anh, chuyến bay khi đó đã sắp đến giờ cất cánh, nhưng một trong số các tiếp viên đến chỗ anh với vẻ khá khó chịu và nói "Thưa ngài, ngài cần đeo khẩu trang vào". Còn Straka thú thực mình không có khẩu trang.

Ảnh: Brandon Straka/Twitter.

Sau khi trở thành trường hợp đầu tiên được ghi nhận là hành khách bị đuổi khỏi máy bay vì không đeo khẩu trang, Straka mới trở thành người đầu tiên hãng cấm bay tạm thời. Anh sẽ được phép lên các chuyến bay của American Airlines "một khi hành khách không còn bắt buộc phải đeo khẩu trang", phát ngôn viên của hãng cho hay.

Từ tháng 6, hầu hết hãng bay lớn của Mỹ, bao gồm American Airlines, khẳng định sẽ thắt chặt quy định về đeo khẩu trang. Đây không phải điều bắt buộc theo luật, nhưng từng hãng có yêu cầu riêng với phi hành đoàn và hành khách. Chính sách đeo khẩu trang không bắt buộc với trẻ nhỏ, hành khách có vấn đề về sức khỏe, người khuyết tật hay những người cần ăn uống...

Trả lời phỏng vấn vào 18/6, Straka cho biết mình có vấn đề về sức khỏe và đó là lý do anh không đeo khẩu trang. Anh cho rằng hãng bay phải hỏi về tình trạng sức khỏe trước khi yêu cầu mình rời khỏi máy bay. Anh chỉ trích hãng khi đưa ra những câu trả lời mâu thuẫn về trường hợp khách gặp vấn đề về sức khỏe không cần đeo khẩu trang.

An An (Theo CNN, New York Times)

