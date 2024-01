Ấn ĐộHành khách đi hãng hàng không IndiGo Airlines bị bắt vì tát phi công sau khi chuyến bay của người này bị hoãn 13 tiếng do thời tiết xấu.

Chuyến bay của hãng hàng không IndiGo Airlines, dự kiến khởi hành từ New Delhi tới bang Goa, Ấn Độ, hôm 14/1 phải hoãn 13 tiếng do sương mù dày đặc bao phủ khắp miền bắc nước này. Hơn 100 chuyến bay khởi hành từ New Delhi bị hoãn trong ngày này.

Trong lúc phi công trên chuyến bay của IndiGo Airlines đang đọc thông báo, một nam hành khách đã lao về phía phi công, vung tay tát người này. Phi công lùi lại phía sau trong khi hai tiếp viên xông ra can ngăn người đàn ông quá khích. "Thưa anh, anh không thể cư xử như vậy!", một nữ tiếp viên nói.

Người đàn ông chỉ rời đi sau khi một nam hành khách khác tiến lên, đưa anh ta về chỗ. Người đàn ông tát phi công đã bị bắt sau khi IndiGo Airlines báo cáo sự việc với giới chức.

Hành khách bị bắt vì tát phi công Hành khách xông lên tát phi công trên chuyến bay của IndiGo Airlines hôm 14/1. Video: X/@HaiMaje

Cảnh sát Ấn Độ cho biết đang điều tra sự việc và nam hành khách có thể bị xử phạt tội cố ý gây thương tích. IndiGo Airlines cũng lập ủy ban giải quyết sự việc và xem xét đưa người đàn ông vào danh sách cấm bay.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ quan điểm bất bình với hành động của nam hành khách.

"Thời tiết ở Delhi quá tệ và tầm nhìn bằng không. Phi công sao có thể điều khiển máy bay? Điều đó sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng mọi người. Hãng bay không thể quyết được điều này", một tài khoản bình luận.

"Anh ta chỉ muốn tới điểm đến mà không màng sống chết", một tài khoản khác viết.

Ngọc Ánh (Theo Straits Times/AFP/Reuters)