Hãng xe được miễn tái chế pin điện tới 2029

Tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin xe điện, hybrid được giảm về 0% và duy trì tới 2029, theo nghị định mới của Chính phủ.

Theo Nghị định 110 vừa ban hành, tỷ lệ tái chế bắt buộc (EPR) với pin xe điện và hybrid giảm về 0%. Trước đó, mức tái chế này là 8% trên tổng lượng pin bán trên thị trường, duy trì từ 2024.

Tỷ lệ tái chế bắt buộc với pin xe điện sẽ tăng 3 năm một lần, tối đa 10% mỗi lần. Như vậy, lộ trình điều chỉnh tiếp theo dự kiến vào 2029.

Tài xế hãng xe công nghệ sử dụng xe điện trên đường phố TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR - Extended Producer Responsibility) là chính sách môi trường buộc doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu hồi, tái chế bao bì, sản phẩm của họ sau sử dụng, theo tỷ lệ nhất định. Quy định này phổ biến tại nhiều quốc gia, nhằm chuyển trách nhiệm xử lý, tái chế từ Nhà nước sang đơn vị sản xuất, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Tại Việt Nam, pin xe điện được đưa vào chính sách EPR từ năm 2022, với tỷ lệ tái chế 8%. Mức này được duy trì trong Nghị định sửa đổi năm 2025. Tuy nhiên, tại một sự kiện cuối năm ngoái, đại diện Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết tuổi thọ pin xe điện ít nhất 10 năm. Trong khi đó, thị trường với loại xe này mới nổ rộ vài năm gần đây, nên các hãng khó đáp ứng yêu cầu vì chưa có nguồn pin thải thực tế.

Tại một sự kiện tháng trước, ông Phạm Văn Quân, Phó cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), nói pin xe điện hiện có độ bền cao. Khi dung lượng giảm còn khoảng 70%, không còn phù hợp cho phương tiện giao thông, pin này có thể được tận dụng cho mục đích lưu trữ năng lượng (BESS).

Chuyển đổi xe điện là một trong nhiều giải pháp để Việt Nam tiến tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cuối năm 2024, để đạt mục tiêu xe điện, Việt Nam sẽ cần tới 2 triệu pin vào năm 2030, và mức 10 triệu tới 2050. Tái chế, tái sử dụng pin là hoạt động cần thiết trong hệ sinh thái chuyển đổi này.

Cũng theo Nghị định 110, phương tiện giao thông cá nhân như xe máy, ôtô được loại khỏi danh mục buộc tái chế. Các phương tiện thuộc diện tái chế còn ôtô chở hàng, xe chở người trên 9 chỗ, hoặc loại có niên hạn sử dụng theo quy định. Bao bì giấy, nhựa, nhôm được giữ nguyên tỷ lệ tái chế so với quy định cũ, ở mức 10-22%.

Thủy Trương