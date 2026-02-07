Hãng xe điện Mỹ mang xe Xiaomi về nghiên cứu

Chiếc YU7 bản Max mang biển số của một nhà sản xuất ở Illinois, được cho có thể là Rivian - hãng xe điện có nhà máy ở bang này.

Đến nay, giống nhiều mẫu xe Trung Quốc khác, Xiaomi YU7 Max, dù rất phổ biến ở Trung Quốc, không được phép nhập khẩu và bán ở Mỹ. Điều này lý giải việc một chiếc xe như thế bị bắt gặp trên đường cao tốc lại nhanh chóng gây chú ý.

Những bức ảnh về chiếc xe lần đầu tiên được đăng tải trên một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, trước khi lan truyền trên Reddit. Xe mang biển số nhà sản xuất của Illinois, nơi mà Rivian có nhà máy.

Ngoài ra, biển số có số 132 trước đây đã xuất hiện trên các xe thử nghiệm của Rivian. Những biển số như vậy không độc quyền và có thể được cấp cho các nhà sản xuất hoặc nhà thầu khác. Tuy nhiên, thời điểm phát hiện này lại có sự trùng hợp.

Xe điện Xiaomi YU7 Max với biển số của một nhà sản xuất chạy trên đường cao tốc ở Illinois. Ảnh: CBong

Rivian có kế hoạch ra mắt chiếc R2 với giá 45.000 USD vào tháng 6. Một phần của quá trình ra mắt đó có thể bao gồm việc so sánh với các xe khác để xem R2 có thể cạnh tranh như thế nào.

Giám đốc điều hành của Rivian, RJ Scaringe, trước đây đã xác nhận rằng công ty sở hữu một số xe điện Trung Quốc để thử nghiệm nội bộ và phân tích cạnh tranh.

Rivian sẽ không phải lo lắng về việc Xiaomi chiếm mất doanh số ở Mỹ, nhưng R2 cũng sẽ được bán ở thị trường châu Âu, nơi hai xe sẽ cạnh tranh trong tương lai. Tuy nhiên, đây không phải hai mẫu xe tương đương.

YU7 Max được xây dựng trên nền tảng 800 V, một cấu hình ngày càng phổ biến ở các mẫu xe điện Trung Quốc thông thường và cho phép sạc DC siêu nhanh. R2 sử dụng nền tảng 400 V, vì vậy tốc độ sạc sẽ chậm hơn bất kể thế nào. Rivian cũng hướng đến đối tượng khách hàng ưa thích phiêu lưu, khám phá thiên nhiên.

Xiaomi đã xác nhận kế hoạch thâm nhập thị trường xe điện tại châu Âu vào năm 2027. Hãng đã thành lập Trung tâm R&D và Thiết kế Xiaomi tại Munich, Đức (tháng 9/2025) để tập trung phát triển các dòng xe phù hợp với tiêu chuẩn và thị hiếu người dùng châu Âu.

Các mẫu xe như SU7 Ultra đã được đăng ký biển số và chạy thử nghiệm trên các tuyến đường công cộng tại Đức từ giữa năm 2025 để hoàn thiện kỹ thuật.

Hiện tại, người dùng tại một số nước như Đức, Hà Lan, Italy đã có thể tiếp cận xe Xiaomi qua các kênh nhập khẩu trực tiếp (không chính hãng) thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

China EV Marketplace từng tuyên bố họ là nhà bán lẻ trực tuyến xe điện lớn nhất Trung Quốc, phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Xiaomi nổi lên là thương hiệu phổ biến nhất về nhập khẩu trực tiếp tại một số thị trường EU, bao gồm Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy và 12 quốc gia khác. Tuy nhiên, nền tảng này chưa công bố số liệu bán hàng chính xác. Thống kê chính thức duy nhất hiện có là việc giao 11.000 xe điện trên toàn cầu vào năm 2025, tăng 224% so với năm 2024 (3.400 xe nhập khẩu).

Mỹ Anh (theo Carscoops)