Hãng xe điện Move treo thưởng 200 triệu đồng cho tuyển Việt Nam

Hãng xe máy điện Việt Nam thông báo treo thưởng 100 triệu đồng cho mỗi HC vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Game 33, hôm 17/12.

Đại diện xe điện Move cho biết, doanh nghiệp sẽ trao thưởng 100 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nếu vượt qua Philippines, giành HC Vàng trong trận chung kết tối nay. Mức thưởng tương tự cũng sẽ dành cho đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, nếu vượt qua chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết tối mai.

"Mức treo thưởng 200 triệu đồng cho hai đội tuyển mang ý nghĩa cổ vũ, tiếp sức cho các 'chiến binh sao vàng' trước thời điểm quyết định, mang HC Vàng về cho Tổ quốc", đại diện hãng xe điện Move nói.

Tiền vệ Thái Thị Thảo tranh bóng trong một trận vòng bảng SEA Games 33. Ảnh: Đức Đồng

Tại SEA Games 33, hai đội tuyển bóng đá nam và nữ Việt Nam đều vào chung kết. Nếu thắng Philippines trong trận chung kết hôm nay, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích năm lần liên tiếp giành HC vàng SEA Games. Việt Nam giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá nữ SEA Games với 8 lần giành HC vàng. Đội cũng giữ kỷ lục 4 kỳ liên tiếp đăng quang, từ năm 2017. Với những con số ấn tượng đó, Việt Nam được xếp cửa trên khi tái đấu Philippines trong trận chung kết.

Trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik tin U22 Việt Nam sẽ thắng chủ nhà Thái Lan để giành HC vàng, như cách các đàn anh ở ĐTQG từng làm khi vô địch ASEAN Cup hồi tháng 1. Việt Nam đứng nhất bảng B sau khi thắng Lào 2-1 và Malaysia 2-0. Đến bán kết, đội tiếp tục đánh bại Philippines 2-0. Trong khi đó, Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1, Singapore 3-0 và Malaysia 1-0.

Ban huấn luyện đội tuyển và cầu thủ ăn mừng sau bàn thắng trong trận gặp Philippines. Ảnh: Hiếu Lương

Đây là lần thứ ba trong 4 kỳ gần nhất Việt Nam vào chung kết bóng đá nam SEA Games. Ở kỳ 2019 tại Philippines và 2022 trên sân nhà, Việt Nam lần lượt thắng Indonesia 3-0 và Thái Lan 1-0. Trong khi đó, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng là SEA Games 2017, với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Malaysia.

Trước giờ bóng lăn, đại diện Move Việt Nam cho biết, SEA Games là thời điểm tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc lan tỏa rõ nét. "Là thương hiệu xe điện Việt, Move mong muốn đồng hành, tiếp sức đội tuyển bước vào chung kết với sự tự tin, bản lĩnh", đại diện hãng nói. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành thể thao Việt Nam và các hoạt động xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tích cực, niềm tự hào Việt Nam", đại diện thương hiệu nói.

Đội hình dự kiến trận chung kết bóng đá nữ Việt Nam - Philippines:

Việt Nam: Kim Thanh, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Thị Duyên, Thanh Nhã, Vạn Sự. Hải Linh, Bích Thùy, Hải Yến.

Philippines: McDaniel, Long Moriah, Cowart, Pasion, Beard, Sawicki, Eggesvik, Wunsch, Malea Kouise, Pino Alexa, Ramirex.

Trận đấu diễn ra lúc 19h30 ngày 17/12, trực tiếp trên VnExpress.

Quang Anh