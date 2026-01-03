Hãng Trung Quốc xuất khẩu một ôtô mỗi 23 giây

Trung bình 23 giây lại có một chiếc Chery được xuất khẩu trong năm 2025, giúp hãng duy trì vị trí dẫn đầu trong 23 năm liên tiếp.

Trong 2025, Chery xuất khẩu 1.344.020 xe ra nước ngoài trong tổng số 2.806.393 xe bán ra, tăng 17,4% so với 2024, giữ vững vị trí là nhà sản xuất ôtô Trung Quốc xuất khẩu xe con nhiều nhất trong 23 năm liên tiếp.

Tính đến nay, Chery xuất khẩu tổng cộng 5,85 triệu xe, với lượng xuất khẩu hàng tháng vượt quá 140.000 chiếc lần đầu tiên trong năm nay.

Chery bán được 1.700.940 xe mỗi năm. Trong số các mẫu xe bán chạy nhất, Tiggo 8 giữ vị trí dẫn đầu trong 9 năm liên tiếp ở phân khúc SUV cỡ trung chạy xăng bán chạy nhất Trung Quốc. Arrizo 8 duy trì doanh số hàng tháng vượt quá 10.000 chiếc trong 16 tháng liên tiếp, và tổng doanh số tích lũy đã vượt quá 450.000 chiếc trong 38 tháng kể từ khi ra mắt.

Tiggo 8 nằm trong số các mẫu xe bán chạy nhất. Ảnh: Chery

Thương hiệu cao cấp Exeed của Chery bán được 120.369 xe. Là một mẫu xe chủ lực trong chiến lược năng lượng mới toàn cầu của Exeed, dòng Yaoguang C-DM được bán tại hơn 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, nằm trong ba xe bán chạy nhất phân khúc tại các thị trường châu Âu như Tây Ban Nha và Italy.

Thương hiệu Jetour bán được 622.590 xe. Doanh số tích lũy của Jetour X70 vượt quá một triệu chiếc trong 7 năm. Jetour Traveler đạt doanh số toàn cầu tích lũy vượt quá 400.000 chiếc.

Thương hiệu iCaur (được biết đến với tên iCar tại Trung Quốc) bán được 96.989 xe. Các mẫu xe của hãng được xuất khẩu dưới thương hiệu iCaur hoặc thương hiệu Jaecoo hiện nay. Thị trường ban đầu bao gồm Thái Lan, Malaysia và Nga. Ví dụ mẫu iCar 03 đang được bán ở nước ngoài với tên gọi Jaecoo 6.

Thương hiệu Luxeed, được hợp tác phát triển với Huawei, bán được 90.493 xe. Sau khi ra mắt các phiên bản nâng cấp Luxeed R7 và S7, thương hiệu này đã đạt được doanh số hàng tháng vượt quá 10.000 chiếc trong ba tháng liên tiếp trong tháng 10-12.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)