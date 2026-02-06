Hãng Trung Quốc tuyên bố ngăn được lửa từ pin vào cabin ôtô

Svolt tuyên bố pin Dragon Armor 3.0 của hãng đạt được khả năng "tách biệt lửa và điện", khiến lửa không thể lan đến khoang hành khách.

Svolt thông báo pin Dragon Armor 3.0 lần đầu tiên tách biệt vật lý các cực (điện) khỏi các kênh xả áp (lửa). Điều này cho phép đẩy ngọn lửa theo hướng nhất định trong trường hợp quá nhiệt, ra xa khoang hành khách.

Cụ thể, cực dương nằm ở một bên, và kênh xả áp cho lửa nằm ở phía bên kia, tạo sự cách ly vật lý, mỗi bên có đường dẫn riêng biệt. Trong trường hợp quá nhiệt, ngọn lửa được hướng xuống dưới và ra xa, không hướng về phía khoang hành khách, theo Svolt.

Pin xe điện Dragon Armor 3.0. Ảnh: Svolt

Svolt cũng tuyên bố Dragon Armor 3.0 là pin đầu tiên đạt được khả năng tương thích giữa các cell pin vuông và tích hợp CTC/CTB (Cell-to-Chassis/Cell-to-Body) với khả năng tách biệt quản lý nhiệt. Dung lượng pin tổng thể tăng 7%-10% với cùng kích thước gói, và chiều cao cell tăng thêm 5 mm. Phần trên của ngăn pin có thể chịu lực tác động, trong khi phần dưới cho phép giảm áp suất và có không gian chung để bảo vệ chống va chạm.

Kết hợp với công nghệ bán dẫn lỏng-rắn, Dragon Armor 3.0 còn có nhiệt độ tự tỏa nhiệt của pin tăng 8 độ C, thời gian dự phòng an toàn tăng 10%, nhiệt độ khởi phát quá nhiệt tăng 5 độ C và xác suất xảy ra hiện tượng quá nhiệt giảm 25%.

Dragon Armor 3.0 sẽ sớm được sản xuất hàng loạt với hai tùy chọn bộ pin: 86 kWh dành cho xe hybrid cắm điện và 115 kWh dành cho xe thuần điện.

Đặc biệt, tuổi thọ pin của bộ pin 86 kWh tăng hơn 10% và phạm vi lái xe thuần điện vượt quá 400 km.

Hệ thống pin Dragon Armor được Svolt ra mắt lần đầu tiên ngày 15/12/2022. Pin có thể đạt phạm vi lái xe thuần điện lên đến 800 km trong các ứng dụng LFP và hỗ trợ sạc nhanh 4C trong các ứng dụng NCM.

Svolt là công ty con sản xuất pin của Great Wall Motor, được tách ra vào năm 2018, chuyên phát triển và sản xuất pin lithium-ion cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Trong nửa đầu năm 2025, Svolt là nhà cung cấp pin xe điện lớn thứ 9 tại Trung Quốc với thị phần 2,09%.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)