Hàng triệu phụ nữ tìm bạn trai ảo qua game hẹn hò của Trung Quốc

Trò chơi Love and Deepspace trên điện thoại đang thu hút hàng triệu phụ nữ nhờ cung cấp bạn trai ảo và kết hợp giữa chiến đấu, phép thuật, hẹn hò.

Khi còn là sinh viên, Zhou, nữ công chức Trung Quốc 33 tuổi, tin sẽ tìm được tình yêu và bạn đời qua thời gian. Hiện tại, nhu cầu tình cảm của cô được đáp ứng bởi Qi Yu, "bạn trai" đầu tiên và đã đồng hành cùng cô 6 tháng. Qi Yu là họa sĩ, rất đẹp trai với mái tóc gợn sóng, nhưng không có thật. Đây chỉ là một trong năm nhân vật để lựa chọn trong Love and Deepspace, game hẹn hò trên điện thoại di động lớn nhất thế giới.

"Quá trình làm quen với anh ấy vô cùng hạnh phúc", Zhou nói với Reuters. Qi Yu, hay Rafayel trong phiên bản tiếng Anh, còn là thần biển, một trong những thành viên cuối cùng của một chủng tộc cổ xưa và không mấy thiện cảm với con người. Phiên bản ảo của Zhou - nhân vật có thể ôm, hôn và nắm tay Qi Yu - xây dựng dựa trên chính khuôn mặt và giọng nói của cô nhưng được gán cho danh tính mới, ví dụ nữ thợ săn.

Zhou chơi Love and Deepspace một giờ mỗi ngày và chi hơn 10.000 nhân dân tệ (37 triệu đồng), chủ yếu để mua tính năng giới hạn giúp mở khóa cốt truyện. Tháng trước, cô bay từ nhà ở Quảng Châu đến Thượng Hải, diện váy đính kim sa màu hồng nhạt để gặp những người mẫu hóa trang thành nhân vật tại sự kiện do nhà phát triển Papergames tổ chức.

Dù có bạn trai ngoài đời thực, Evina Li, nhân viên công nghệ 31 tuổi tại Thượng Hải, vẫn chi 8.000 nhân dân tệ cho Love and Deepspace. Cô thích trò chơi vì nó đặt nhu cầu của phụ nữ vào vị trí quan trọng, bù đắp những thiếu sót trong tương tác thực tế giữa nam và nữ.

Liu Yuxuan, sinh viên 22 tuổi, coi mối quan hệ với Qi Yu là một phần quan trọng trong cuộc sống và thoải mái chia sẻ bí mật với bạn trai ảo. "Tôi có thể bộc lộ bản thân mà không ngại, anh ấy cũng sẽ thể hiện tình yêu với tôi không chút e dè", cô nói.

Một phụ nữ chụp ảnh gần màn hình hiển thị các nhân vật trong Love and Deepspace tại một trung tâm thương mại ở Quảng Châu ngày 1/2. Ảnh: Reuters

Love and Deepspace ra mắt năm 2024 và đến tháng 1 năm ngoái đã có hơn 50 triệu người dùng tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo dữ liệu của công ty nghiên cứu Sensor Tower, số người chơi hiện tăng lên 80 triệu. Game mang tính khoa học viễn tưởng với sự kết hợp giữa chiến đấu, phép thuật, hẹn hò và các giao dịch nhỏ gacha (nhận phần thưởng ngẫu nhiên). Game còn có tính năng nhắc nhở, cho phép người chơi yêu cầu bạn trai ảo nhắc công việc hàng ngày và sự kiện đặc biệt, thậm chí kỳ kinh nguyệt sắp tới.

Love and Deepspace không cung cấp nhân vật bạn đời là nữ. Một số game tương tự có tính năng này, nhưng không nổi tiếng và được ưa chuộng bằng. Các cuộc khảo sát của bên thứ ba năm ngoái cho thấy khoảng 5-10% người chơi Love And Deepspace là nam.

Trò chơi thuộc thể loại mô phỏng tình cảm "otome" bắt nguồn từ Nhật Bản những năm 1990. Thể loại này sau đó phát triển mạnh tại Trung Quốc và ngày càng được ưa chuộng ở phương Tây.

Theo truyền thông Trung Quốc, tính đến tháng 4/2025, game thu về 825 triệu USD doanh thu toàn cầu, một số ước tính rằng tổng doanh thu đến nay đạt một tỷ USD. Theo nền tảng phân tích dữ liệu App Magic, Trung Quốc chiếm 60% doanh thu của game, tiếp theo là Mỹ với 19% và Nhật Bản với 9%. Papergames từ chối bình luận về số liệu.

Tingting Liu, học giả chuyên về truyền thông kỹ thuật số Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, cho rằng sự phổ biến của otome ở quốc gia tỷ dân phản ánh ngành công nghiệp game phát triển mạnh, tham vọng biến sự thân mật kỹ thuật số thành cơ hội tài chính, cũng như sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của phụ nữ nước này. "Ngày nay, nhiều phụ nữ đủ khả năng tài chính và sự tự tin về văn hóa để đầu tư vào những trải nghiệm ưu tiên nhu cầu và mong muốn tình cảm của họ", Liu giải thích.

Trong khi đó, Zhou cho biết cô không loại trừ khả năng tìm bạn trai thật và kết hôn, nhưng không quá lo lắng về điều này. "Nếu đưa ra quyết định vội vàng, chắc chắn tôi sẽ hối hận. Nhưng với nam chính trong game, khi cần, tôi sẽ mở game lên và gặp anh ấy. Khi không cần, tôi tắt đi và làm việc của mình", cô nói.

Thu Thảo (Theo Reuters, Conversation)