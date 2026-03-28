Hàng trăm thiếu niên quậy phá, hỗn chiến ở trung tâm Chicago

MỹNhóm thiếu niên hàng trăm người tụ tập đánh nhau, gây náo loạn trung tâm Chicago, khiến cảnh sát phải ra quân giải tán, bắt 8 người.

Truyền thông Mỹ ngày 26/3 cho biết những thiếu niên này tụ tập quanh khu vực giao lộ State và Lake ở khu trung tâm Chicago vào tối 25/3. Nhiều người trèo lên xe cộ, lao vào đánh nhau, gây hỗn loạn khắp nơi, bất chấp sự hiện diện của một số xe tuần tra cảnh sát.

"Chúng tôi thấy 200-300 đứa trẻ chạy qua chạy lại, hỗn chiến và khiêu khích cảnh sát", nhân chứng Justin Peters kể lại, cho biết ông đã hỗ trợ một cậu bé bị đánh bất tỉnh trên vỉa hè.

Hàng trăm 'trẻ trâu' nhảy lên ôtô, đánh nhau ở Chicago Hàng trăm thiếu niên Mỹ tụ tập gây hỗn loạn trung tâm Chicago, tối 25/3. Video: X/Lukasz

Một số nhân chứng khác cho hay hàng loạt vụ ẩu đả cũng diễn ra ở trung tâm Chicago, trong đó có một vụ đánh nhau trong ga tàu điện và một vụ hôi của tại cửa hàng tiện lợi.

Quan chức thành phố Brian Hopkins cho biết tình hình leo thang rất nhanh, vượt khỏi tầm kiểm soát của các sĩ quan tại hiện trường, buộc giới chức phải ban hành lệnh giới nghiêm vào khoảng 22h.

Cảnh sát Chicago sau đó tăng cường lực lượng, giải tán đám đông trong khoảng 40 phút, bắt 8 thiếu niên, ghi nhận 24 trường hợp vi phạm lệnh giới nghiêm.

Theo cảnh sát, 7 thiếu niên 13-16 tuổi bị cáo buộc có hành vi gây nguy hiểm nơi công cộng, một trong số này còn đang bị truy nã.

Một thiếu niên 16 tuổi khác đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng hơn, gồm ba tội danh hành hung nghiêm trọng nhằm vào nhân viên hành pháp, cùng một cáo buộc coi thường an toàn. Giới chức Chicago chưa công bố nguyên nhân gây ra vụ hỗn chiến và náo loạn này.

Cảnh sát Mỹ áp giải một thiếu niên sau vụ tụ tập ẩu đả gây náo loạn trung tâm Chicago. Ảnh: FOX News

Người dân địa phương cho biết những sự việc tương tự đã xuất hiện với tần suất dày hơn trong những tháng gần đây, đặc biệt là tại khu trung tâm Chicago.

Giới chức thành phố đang tranh luận về việc sửa đổi quy định giới nghiêm, nhằm đối phó với các vụ thiếu niên tụ tập xảy ra liên tiếp, trong đó có những vụ leo thang thành ẩu đả.

Đức Trung (Theo FOX News, NY Post, AP)