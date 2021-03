Hàng trăm sinh viên nhận giải thưởng Honda

Sau ba vòng tuyển chọn, giải thưởng Honda năm nay được trao cho các sinh viên xuất sắc đến từ 18 trường đại học trên cả nước.

Trong đó, ba giải Honda Y-E-S dành cho sinh viên khối khoa học kỹ thuật, mỗi suất gồm học bổng 70 triệu đồng và xe máy Honda Vision. Trong vòng bốn năm kể từ khi nhận được giải, ứng viên còn có cơ hội nhận phần thưởng Y-E-S Plus nếu tham gia thực tập, nghiên cứu sau đại học tại Nhật Bản.

Ba giải xuất sắc còn lại dành cho sinh viên thuộc các khối ngành nghề khác, mỗi suất gồm học bổng 20 triệu đồng và xe máy Honda Vision.

Top 6 gương mặt xuất sắc đạt giải thưởng Honda năm 2020: Nguyễn Ngọc Cường (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội); Nguyễn Văn Thế (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội); Nguyễn Trần Hà Anh (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nôi); Lê Minh Hiếu (Trường ĐH Ngoại thương); Nguyễn Ngọc Huyền (Học viện Ngân hàng); Nguyễn Ngọc Thanh Huy (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP HCM).

Bên cạnh đó là 178 giải khuyến khích với phần thưởng là các suất học bổng từ 8 đến 10 triệu đồng.

Lê Minh Hiếu (Trường ĐH Ngoại thương) là một trong 6 thí sinh giành giải thưởng Honda năm 2020.

Ngoài ra, thí sinh tham dự giải thưởng Honda Award còn có cơ hội trải nghiệm chương trình thực tập hoặc môi trường làm việc của Công ty Honda Việt Nam. Tại đây, sinh viên có thể khám phá bản thân từ công việc hàng ngày và tìm thấy đam mê riêng.

Giải thưởng Honda 2020 khởi động từ tháng 9/2020. Sau ba tháng phát động, văn phòng quản lý giải thưởng nhận 813 hồ sơ của các bạn sinh viên với những thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như tích cực trong các hoạt động xã hội.

Sau vòng đánh giá hồ sơ, 186 thí sinh xuất sắc được lựa chọn để bước vào vòng viết luận. Ở vòng này, các thí sinh phải trực tiếp nhận định, đánh giá về đề tài mà hội đồng tuyển chọn đưa ra. Theo đó, chủ đề của giải thưởng Honda năm nay là phát triển công nghệ đi kèm lợi ích kinh tế, các tác động của xã hội và môi trường.

Cụ thể: "Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề toàn cầu khác đang diễn ra, hãy cho biết các quan tâm của thế giới về môi trường và công nghệ sinh thái có thay đổi hay không, và đối với một doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực ôtô, xe máy ở Việt Nam nên có những định hướng phát triển nào trong tương lai cho phù hợp với những thay đổi đó?".

Vòng thi viết luận được tổ chức tại Công ty Honda Việt Nam.

Theo đại diện ban tổ chức, đây là đề tài khó và thử thách với thí sinh. Tuy nhiên, với kiến thức xã hội cùng kỹ năng lập luận, phân tích và đưa dẫn chứng sát thực, nhiều bạn đã có những bài luận mang tính thuyết phục với hội đồng tuyển chọn.

Sau vòng viết luận, 30 thí sinh có bài luận xuất sắc tham dự vòng phỏng vấn để chọn ra top 6 thí sinh xuất sắc. "Giải thưởng góp phần khẳng định sự đồng hành của Honda với mong muốn mang lại giá trị mới trong sự nghiệp phát triển của các tài năng trẻ, cũng như đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nước nhà", đại diện Honda chia sẻ.

Giải thưởng Honda (Honda Award) tiền thân là Giải thưởng Honda Y-E-S (Honda Award for Young Engineer and Scientist) do Quỹ Honda, Công ty Honda Việt Nam và Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (NISTPASS) - Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp triển khai tại Việt Nam từ năm 2006. Giải thưởng nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ sinh thái tại các nước đang phát triển trong khu vực châu Á bao gồm Việt Nam, Ấn Độ, Lào, Campuchia và Myanmar.



Tại Việt Nam, qua 14 năm, Giải thưởng Honda Y-E-S đã trao cho 140 thí sinh xuất sắc chuyên ngành khoa học và công nghệ thuộc các trường đại học lớn, trong đó 43 thí sinh tiếp tục nhận được Phần thưởng Y-E-S Plus là giai đoạn hai của Giải thưởng Honda Y-E-S để theo học thạc sĩ, tiến sĩ hoặc thực tập tại các trường đại học, viện nghiên cứu tại Nhật Bản. Nhiều bạn trong số đó tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc công tác tại các viện, các trường đại học, các công ty lớn về khoa học, công nghệ tại Việt Nam, Nhật Bản và nhiều nước phát triển trên thế giới.

Với mong muốn mở ra thêm cơ hội cho sinh viên các chuyên ngành khác, từ năm 2020, HVN hợp tác với NISTPASS và Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng quy mô Giải thưởng Honda Y-E-S và đổi tên thành Giải thưởng Honda (Honda Award). Theo đó, đối tượng tham gia và cơ cấu giải thưởng cũng thay đổi. Giải thưởng Honda hướng tới sinh viên hai năm cuối hoặc mới tốt nghiệp trong năm 2020 thuộc 18 trường đại học thuộc khối khoa học công nghệ và khối các ngành nghề khác.

