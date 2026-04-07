Hàng trăm sinh viên bị nghi dùng bằng giả ở Mỹ để du học Hàn Quốc

112 du học sinh Trung Quốc được cho là đã dùng bằng từ một trường cao đẳng không được cấp phép tại Mỹ để nhập học Đại học Honam.

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc hồi đầu tháng mở cuộc điều tra về việc này. Các sinh viên nhập học vào kỳ thu năm ngoái, nhập cảnh vào Hàn Quốc bằng thị thực học nghề D-4, rồi chuyển sang thị thực du học hệ đại học chính quy D-2.

Hồ sơ của nhóm sinh viên này bị nghi ngờ sử dụng bằng tốt nghiệp từ các trường cao đẳng đã bị tước giấy phép hoặc không được công nhận từ 20 năm trước ở Mỹ. Toàn bộ 112 sinh viên liên quan đã rời khỏi Hàn Quốc.

Theo quy định, công dân Trung Quốc cần làm hợp thức hóa lãnh sự giấy tờ như bằng cấp, bảng điểm mới có thể xin thị thực du học ở nước này. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh từ chối giải thích lý do vì sao họ cho rằng giấy tờ của nhóm sinh viên bị làm giả. Cuộc điều tra dự kiến xem xét liệu Đại học Honam có liên quan hoặc cố tình bỏ qua các hồ sơ đáng ngờ của sinh viên quốc tế hay không.

Một quan chức trong trường cho biết không thể xác minh tài liệu bị làm giả hay không vì không có thẩm quyền.

"Sinh viên cũng có thể đã bị lừa đảo bởi các bên mạo danh cơ sở giáo dục được công nhận tại Mỹ. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực xác định chính xác bối cảnh sự việc", người này cho biết.

Theo Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc, tính đến tháng 4/2024, Đại học Honam có 1.753 sinh viên quốc tế, hơn 84% đến từ Trung Quốc.

Trường đang bị chỉ trích vì hệ đào tạo chuyển tiếp 3+1. Chương trình cho phép sinh viên Trung Quốc đã hoàn thành ba năm tại các trường cao đẳng chuyển tiếp và lấy bằng cử nhân chỉ sau một năm học thêm tại trường.

Một góc khuôn viên Đại học Honam ở Gwangju. Ảnh: Honam University

Doãn Hùng (Theo Korea Times, Korea Herald)