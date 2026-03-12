Hàng trăm nhân viên an ninh sân bay Mỹ đồng loạt nghỉ việc

Hơn 300 nhân viên TSA nghỉ việc, hàng loạt người xin vắng mặt khi cơ quan không được cấp ngân sách, khiến hoạt động soi chiếu tại nhiều sân bay Mỹ quá tải.

Kể từ khi Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngừng hoạt động một phần vì không được quốc hội phê duyệt ngân sách từ giữa tháng trước, tỷ lệ nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) vắng mặt tại khu vực soi chiếu ở các sân bay tăng hơn gấp đôi.

50.000 nhân viên TSA đã phải làm việc không lương trong gần một tháng qua. CBS News ngày 11/3 dẫn số liệu nội bộ của TSA, đơn vị trực thuộc DHS, cho biết 305 nhân viên an ninh sân bay đã xin nghỉ việc từ ngày 14/2 đến ngày 9/3.

Hành khách xếp hàng dài tràn ra ngoài nhà ga, chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Hobby, Houston, bang Texas, ngày 8/3. Ảnh: AP

TSA cho biết họ sẽ mất nhiều thời gian để bổ sung nhân sự mới, do nhân viên soi chiếu cần 4-6 tháng đào tạo trước khi có thể làm việc độc lập tại các cổng kiểm soát an ninh.

Tình trạng nhân viên an ninh sân bay đồng loạt báo nghỉ ốm tăng mạnh. Tại sân bay Hobby của Houston, khoảng một nửa số nhân viên TSA xin nghỉ vì lý do sức khỏe, tăng sức ép lên hoạt động soi chiếu, kéo dài thời gian chờ kiểm tra an ninh của hành khách.

"Tại sao chúng tôi phải đi làm khi không được nhận lương", một nhân viên TSA giấu tên nói với đài WGRZ. Một người khác bức xúc nói rằng họ bị "phản bội và bị bỏ rơi" trong hoàn cảnh khó khăn.

Sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ghi nhận trung bình 21% nhân viên TSA vắng mặt trong thời gian DHS đóng cửa, cao nhất trong các nhóm sân bay lớn. Các phi trường bị ảnh hưởng nặng khác gồm sân bay quốc tế Hartsfield Jackson Atlanta với 19%, sân bay William P. Hobby ở Houston với 18%, sân bay quốc tế Louis Armstrong New Orleans với 14% và sân bay quốc tế Pittsburgh với 13%.

Tình trạng này còn trở nên nghiêm trọng hơn do thời tiết cực đoan. 77% nhân viên TSA tại JFK, 53% nhân viên tại Newark Liberty đã báo nghỉ trong ngày 23/2 khi bão tuyết lớn xảy ra.

Hàng dài hành khách xếp hàng chờ kiểm tra an ninh tại sân bay Hobby, bang Texas, ngày 8/3. Ảnh: AP

Các quan chức TSA cảnh báo gián đoạn ngân sách kéo dài có thể để lại hệ quả lâu dài với lực lượng soi chiếu an ninh, do các nhân viên đang chật vật xoay xở sinh hoạt phí có thể sẽ bỏ việc hoàn toàn, khi phải làm việc không lương lần thứ ba chỉ trong gần 6 tháng.

Trong khi đó, nhu cầu đi lại tiếp tục tăng trong kỳ nghỉ xuân, đồng nghĩa ít nhân viên hơn đang phải kiểm tra lượng hành khách đông hơn. Thiếu nhân viên soi chiếu khiến tình trạng chậm chuyến gia tăng, hàng chờ kiểm tra an ninh kéo dài, gây ra tình trạng hỗn loạn tại nhiều sân bay trên toàn quốc.

Thời gian chờ kiểm tra an ninh ở sân bay Hobby, Houston, dài hơn ba tiếng vào ngày 8/3, buộc sân bay khuyến cáo hành khách đến trước giờ bay từ 4 đến 5 tiếng.

Giới chức sân bay New Orleans khuyến cáo hành khách đến trước ít nhất 3 tiếng, sau khi một số người lỡ chuyến do hàng chờ kiểm tra an ninh quá dài. "Chúng tôi chờ suốt 4 tiếng chỉ để qua khu kiểm tra an ninh, vậy mà vẫn lỡ chuyến", một gia đình ở New Orleans nói.

Đức Trung (Theo WGRZ, CNN)