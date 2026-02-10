Hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạng bị lừa tiền

Lâm ĐồngTrần Ngọc Hoàn cùng hai đồng phạm lập nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhà xe uy tín, lừa tiền đặt cọc vé của hàng trăm người trên cả nước.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội triệt phá băng nhóm lừa đảo này, kịp thời ngăn chặn hành vi Chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu đi lại trong dịp Tết.

Trước đó, rà soát trên không gian mạng, Công an xã Quảng Khê (Lâm Đồng) phát hiện nhiều tài khoản Facebook giả mạo các nhà xe như "Nhà xe Văn Minh", "Phòng điều hành vé", "Nhà xe Việt Hưng", "Nhà xe Hải Định"... liên tục đăng quảng cáo bán vé xe khách liên tỉnh, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ vé, rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt. Trong đó có ít nhất hai nạn nhân là người dân địa phương.

Điện thoại và sim rác nhóm Hoàn dùng để lừa đảo người mua vé xe trên mạng. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Quảng Khê lập tức thu thập tài liệu, báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mở rộng điều tra.

Giữa tháng 1, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an TP Hà Nội đã triệu tập 3 nghi can, làm rõ hành vi vi phạm.

Theo điều tra ban đầu, Hoàn (25 tuổi) cùng Đào Đức Duy (30 tuổi) và Vũ Quang Huy (26 tuổi, cùng trú tỉnh Hưng Yên) thuê nhà tại Hà Nội để hoạt động phạm tội. Nhóm này đã lập hàng loạt tài khoản Facebook giả mạo các nhà xe, sử dụng sim rác và tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận tiền đặt cọc vé xe, sau đó cắt đứt liên lạc với khách hàng. Tổng cộng, Hoàn và đồng phạm đã lừa chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại, máy tính, sim rác và tài liệu liên quan.

Một trong số các trang mạng xã hội của nhóm này lập để lừa đảo người mua vé xe. Ảnh: Công an cung cấp

Công an Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mua vé xe, hàng hóa, dịch vụ qua mạng xã hội; không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán, tránh giao dịch qua tài khoản cá nhân hoặc số điện thoại không rõ danh tính. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, mọi người cần lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất.

