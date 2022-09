Hàng trăm nghìn du khách đến hệ thống Sun World dịp lễ 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ, các tổ hợp vui chơi giải trí, khu du lịch Sun World trên toàn quốc đón hàng trăm nghìn lượt khách đến vui chơi.

Theo đại diện Tập đoàn Sun World, lượng du khách dịp này được ghi nhận tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2019 - giai đoạn cao điểm trước dịch Covid-19. Trong đó, hệ thống khu du lịch, tổ hợp vui chơi giải trí từ Bắc đến Nam của Tập đoàn Sun Group không chỉ đầu tư cảnh quan ấn tượng, đa dạng trải nghiệm vui chơi mà còn ở mỗi điểm đến đều được bổ sung nhiều sản phẩm, show diễn và ưu đãi hấp dẫn.

Sun World Đà Nẵng thêm nhiều trải nghiệm mới

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng đón lượng khách tăng tới 60% so với các ngày bình thường, xấp xỉ bằng cùng kỳ năm 2019. Khu du lịch cũng gây ấn tượng với những sản phẩm mới vừa ra mắt hè năm nay như cổng Thời gian, thác Thần Mặt Trời, quảng trường Nhật Thực hay lâu đài Mặt Trăng... Ngoài ra, còn phải kể đến trò Đu bay kỳ diệu và rạp chiếu phim Airship Mắt bay với công nghệ thực tế ảo tăng cường, kết hợp cùng hiệu ứng siêu thực từ ánh sáng, âm thanh, nhiệt độ và hơi nước, đem đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo.

Du khách xem màn trình diễn "Mùa vàng bội thu" tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun World

Một miền lễ hội mới cũng vừa được mở ra tại Bà Nà Hills, với những màn trình diễn đầu tiên của show nghệ thuật "Mùa vàng bội thu". Âm nhạc rộn rã, những vũ điệu say mê và trang phục cầu kỳ của các vũ công quốc tế, sân khấu ngoài trời trang trí bằng rau củ, những ly bia lúa mạch... như đưa du khách tới tham dự lễ hội ngày mùa châu Âu.

Cũng thuộc hệ thống Sun World tại Đà Nẵng, công viên châu Á - Asia Park đón lượng khách vượt kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm 2019. Mở cửa miễn phí, tổ hợp vui chơi giải trí, chợ đêm và ẩm thực phong phú tại đây cũng đáp ứng nhu cầu của du khách mọi lứa tuổi.

Vào tối 2/9, Asia Park đã tổ chức đêm nhạc mừng lễ Quốc khánh, với màn flashmob cờ đỏ sao vàng sôi động, vũ điệu trống nước cùng Violin, điệu nhảy nón lá. Bên cạnh đó, màn trình diễn lân sư rồng hay các tiết mục acoustic cũng liên tục phục vụ du khách đến công viên suốt dịp lễ.

Đu bay mới ra mắt tại Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sun World

Sun World Ba Den Mountain ghi dấu ấn du lịch Tây Ninh

Dịp 2/9 vừa qua, quần thể du lịch Sun World Ba Den Mountain đã được "khoác áo hoa" rực rỡ để đón khách. Một vườn hướng dương gần 120.000 cây phủ vàng khu vực đỉnh núi. Cùng với đó là những tiết mục nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa địa phương như múa Mâm Vàng kéo dài suốt các ngày lễ. Đại diện ban quản lý khu du lịch cho biết, đã có gần 80.000 lượt khách ghé thăm Sun World Ba Den Mountain trong dịp này.

Núi Bà xưa nay vẫn là điểm đến tâm linh được hàng triệu người dân miền Tây Nam bộ hướng về. Ngày nay, Sun World Ba Den Mountain được đánh giá là điểm đến mới mang đậm bản sắc địa phương, với sự xuất hiện của cụm công trình kiến trúc Phật Giáo do Sun Group đầu tư trên khu vực đỉnh núi. Trong đó phải kể đến điểm nhấn là công trình tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đạt kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" do Asia Book of Records trao tặng.

Du khách tham quan Sun World Ba Den Mountain ngày 2/9. Ảnh: Sun World

Sun World Phu Quoc nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm

Sở hữu tuyến cáp treo 3 dây vượt biển, công viên nước Aquatopia, phân khu chủ đề Làng Exotica, Sun World Phu Quoc cũng ghi nhận lượng khách tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019 trong dịp lễ 2/9.

Không chỉ là các hoạt động vui chơi vào ban ngày, Sun World Phu Quoc còn có combo du lịch "Đêm thiên đường" cung cấp hành trình khám phá đảo ngọc về đêm. Với giá vé 700.000 đồng một người lớn, 350.000 đồng một trẻ em, du khách được vi vu trên cáp treo, ngắm hoàng hôn trên vùng biển nam Phú Quốc và đến với Hòn Thơm, đắm mình nơi vùng biển trong vắt, thỏa thích chơi những làn trượt nước mạo hiểm, hay thử thách bản thân với tàu lượn siêu tốc bằng gỗ Mộc Xà Thịnh Nộ. Cuối ngày, du khách được thưởng thức tiệc ẩm thực tối với hải sản nướng trên bếp than, những vũ điệu nhiệt đới sôi động của vũ công quốc tế.

Du khách hòa mình cùng vũ điệu của các vũ công Mỹ La tinh tại "Đảo thiên đường" Hòn Thơm. Ảnh: Sun World

Sun World Fansipan Legend - mùa vàng vẫy gọi

Theo đại diện Tập đoàn Sun World, lượng khách đến với Sun World Fansipan Legend tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ lễ, cụ thể là 76% so với cùng kỳ năm 2019. Lý giải sức hút này, đại diện khu du lịch cho biết bên cạnh những trải nghiệm thiên nhiên riêng có ở Fansipan như ngắm thung lũng Mường Hoa mùa lúa chín từ cáp treo, săn mây thì Sun World Fansipan Legend đã trưng bày một lá cờ Tổ quốc kết bằng 150.000 bông hoa tươi, ươm trồng vườn hoa dơn lúa quy mô khoảng một ha nở rộ trên đỉnh núi.

Đồng thời, tại khu vực ga đến cáp treo cũng trưng bày hơn một vạn cây sen đá, chuẩn bị đại hoa dâng Phật kết từ 9.000 đóa hoa, bức tường hoa với 500 cây ở Bích Vân Thiền Tự, tạo thêm không gian chụp hình ngắm cảnh cho du khách. Dịp này, khu du lịch ưu đãi giảm giá tới 147.000 đồng cho khách mua trọn gói combo gồm vé cáp treo, tàu hỏa leo núi và buffet trưa.

Sun World Ha Long - cảm hứng Nhật Bản nhiều cảm xúc

4 ngày nghỉ lễ, Sun World Ha Long đón hơn 41.000 lượt khách, tăng nhẹ khoảng 5% so với cùng kỳ năm 2019. Nhiều chương trình ưu đãi, sản phẩm du lịch hấp dẫn cũng được đầu tư. Có thể kể đến như show diễn "Giải cứu geisha" tái hiện cuộc chiến nảy lửa giữa samurai và ninja để bảo vệ nàng geisha, với những màn trình diễn bay lượn, đấu kiếm ấn tượng. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội thưởng thức màn trình diễn múa Yosakoi, múa Taiko rộn rã. Sun World Ha Long cũng áp dụng ưu đãi giá vé 200.000 đồng một người lớn, 100.000 đồng một trẻ em tại công viên Rồng hoặc công viên nước Typhoon.

Dự kiến thời gian tới, các điểm đến Sun World trên cả nước sẽ tiếp tục ra mắt nhiều sản phẩm và trải nghiệm mới nhằm phục vụ du khách trong mùa thu đông này.

Thu Hương