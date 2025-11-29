Hàng trăm khán giả khám phá các gian hàng iContent

Gian hàng Meta thiết kế khung cảnh hồ sen, hệ thống chiếu sáng, nằm ngay cánh phải cửa ra vào, dễ thu hút người xem. Mỹ Duyên (TP HCM) sau khi check-in nhận xét hình ảnh tại gian hàng đầy tính AI, siêu thực, nhưng cũng rất sống động.