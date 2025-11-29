Hàng trăm khán giả khám phá các gian hàng iContent

Sự kiện Ngày hội sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025, mở cửa từ 8h ngày 29/11 với không gian triển lãm rộng 1.500 m2, quy tụ 10 gian hàng của các thương hiệu và nền tảng hàng đầu như Meta, TikTok, Vinamilk, Coca Cola.
Bên cạnh đó còn có thương hiệu truyền thông MCV, House of deera, thiết bị công nghệ Rode, thương hiệu dưỡng da Candid và Murad...
Hầu hết gian hàng đều chuẩn bị sẵn những món quà dành tặng khách tham quan.
Gian hàng Meta thiết kế khung cảnh hồ sen, hệ thống chiếu sáng, nằm ngay cánh phải cửa ra vào, dễ thu hút người xem. Mỹ Duyên (TP HCM) sau khi check-in nhận xét hình ảnh tại gian hàng đầy tính AI, siêu thực, nhưng cũng rất sống động.
Ở bên cánh trái ngay cửa ra vào, gian hàng của TikTok đầu tư thiết bị chiếu sáng để khách check-in chụp được những bức hình "long lanh" nhất.
Gian hàng Coca Cola mang đến năng lượng cho cộng đồng yêu sáng tạo bằng những thức uống quen thuộc.
Vinamilk tiếp sức khách tham quan bằng những thức uống dinh dưỡng. Đơn vị phát nước uống, sữa tươi, sữa trái cây xuyên suốt phiên sáng và chiều.
Nhóm bạn trẻ Linh, Ánh, Dung (TP HCM), đến cổ vũ cho Gia đình Haha, chụp hình với tay cầm emoji tại gian hàng của MCV.
Rode mang đến sự kiện hai sản phẩm, mic không dây, và trọn bộ phục vụ cho việc sản xuất podcast: mic cầm - tai nghe - thiết bị trộn âm thanh.
Bên ngoài nhà thi đấu là các gian hàng thực hiện các hoạt động livestream như Eupc Group.
SYS Việt Nam - Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam cũng liên tục livestream KOLs bán hàng nông sản và sản phẩm chính hãng của Việt Nam.
Diệp Chi
Ảnh: Quỳnh Tùng
Video: Ngọc Ngọc