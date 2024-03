Hàng trăm học sinh dự cuộc thi 'Toyota cùng em học an toàn giao thông'

Vòng giao lưu quốc gia "Toyota cùng em học An toàn giao thông" lần thứ 19 có sự tham gia của 9 đội thi, tổ chức ngày 30/3 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Hành trình của cuộc thi an toàn giao thông do Toyota Việt Nam tổ chức lần thứ 19, năm học 2023-2024 sẽ khép lại bằng Vòng giao lưu cấp quốc gia, diễn ra tại Nhà thi đấu Tập luyện thể thao TP Vinh, tỉnh Nghệ An, hôm 30/3. 9 đội thi, đại diện cho 9 tỉnh thành gồm: Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang, Đồng Tháp, Lào Cai, Bắc Giang, Nghệ An, Đăk Lăk và Ninh Bình sẽ tham gia giao lưu và thi đấu.

Phần thi năng khiếu về an toàn giao thông của học sinh Nghệ An, trong cuộc thi tổ chức hồi tháng 12/2023.

Tại vòng này, các đội thi sẽ tranh tài trong 2 nội dung: Vòng thi năng khiếu (thể hiện các thông điệp giao thông) và Vòng thi tìm hiểu kiến thức (20 câu hỏi lý thuyết). Bên cạnh đó, các em học sinh sẽ giao lưu với KOL và tham gia trò chơi giải ô chữ. Nội dung cuộc thi năm nay tập trung vào các kiến thức, kỹ năng xoay quanh những tình huống giao thông thường gặp trong cuộc sống hàng ngày, sát thực tế và có tính ứng dụng cao.

Cuộc thi trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng về an toàn giao thông, qua đó nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy định khi tham gia giao thông. 3 đội thi xuất sắc nhất, mỗi đội sẽ nhận được một mô hình đảo giao thông an toàn từ Toyota Việt Nam. Giải thưởng này sẽ hỗ trợ công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học trở nên trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn.

Trước đó, vòng thi cấp tỉnh "Toyota cùng em học An toàn giao thông" đã được triển khai tại 9 tỉnh thành từ tháng 12/2023 - 1/2024. Trong vòng thi cấp tỉnh, các đội đã tham gia loạt hoạt động bổ ích: Tìm hiểu kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn; Vẽ tranh tập thể theo đề tài an toàn giao thông và thuyết trình; Truyền tải các thông điệp giao thông qua thơ ca, hò, vè, diễn xuất...

Các giáo viên tham gia buổi tập huấn của chương trình.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng triển khai Hội thảo về nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác giáo dục về an toàn giao thông. Tại đây, giáo viên các tỉnh thành sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

Sau 19 năm triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 5 triệu học sinh đến từ 460 trường tiểu học, thuộc 61 tỉnh thành trên cả nước. Theo Ban tổ chức, phương pháp giáo dục "học mà chơi, chơi mà học" cùng cách tiếp cận tự nhiên, nhẹ nhàng đã mang đến hiệu quả tích cực, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu các kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

"Chương trình 'Toyota cùng em học An toàn giao thông' nhận được đánh giá cao từ Vụ Giáo dục tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia", đại diện Ban tổ chức cho biết.

"Toyota cùng em học An toàn giao thông" là hoạt động điển hình hướng đến thế hệ trẻ - đối tượng ưu tiên hàng đầu của hãng xe Nhật. "Chúng tôi tập trung vào thế hệ trẻ - tương lai của đất nước và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam", ông Nakano Keita - Tổng giám đốc Toyota Việt Nam khẳng định.

Đây là một trong các hoạt động có sự đồng hành của Toyota trong lĩnh vực an toàn giao thông tại Việt Nam, bên cạnh Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam, Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, Chương trình "Người bạn đường", phát sóng thông điệp giao thông trên kênh VOV Giao thông Quốc gia...

Trong thời gian tới, hãng xe Nhật cam kết sẽ tiếp tục sứ mệnh đóng góp cho xã hội Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó, an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Tính đến hết năm 2023, đại diện hãng cho biết, tổng số tiền chi cho các hoạt động xã hội đã đạt gần 30 triệu USD.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)