Hàng tấn ngô hạt xối xuống cao tốc khiến lái xe mất phương hướng

Thái NguyênHạt ngô từ phía sau xe tải bất ngờ xối xuống đường, xóa mờ tầm nhìn của lái xe có gắn camera hành trình, hôm 29/12 tại Yên Bình.

Hàng tấn hạt ngô xối xuống cao tốc khiến lái xe mù đường Video: Diep Ngo

Tình huống giao thông: Đang chạy ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 90 km/h, lái xe có gắn camera hành trình bị bất ngờ khi ngô từ phía sau xe tải xối ra đường mịt mù khiến người này bị mất phương hướng. Sau gần 30 giây lái xe mới có thể nhìn thấy lại mặt đường. May mắn không có tai nạn xảy ra, hàng tấn hạt ngô rơi ra đường khiến các lái xe khác di chuyển khó khăn ở đoạn đường này.

Kỹ năng lái xe: Khi chở hàng hóa, các lái xe phải đảm bảo chằng buộc bảo quản cẩn thận, không để hàng hóa rơi ra đường, nhất là trên cao tốc, nơi cho phép ôtô đi tốc độ cao, gây khó khăn cho các lái xe khác trong việc xử lý tình huống bất ngờ.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 2-4 triệu đối với lái xe có hành vi chở vật liệu, hàng hóa không che chắn hoặc có che chắn nhưng vẫn để rơi vãi xuống đường. Lái xe còn buộc phải thu dọn khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu làm rơi hàng hóa gây tai nạn giao thông, người vi phạm có thể bị phạt từ 30-35 triệu đồng, trừ giấy phép lái xe 4 điểm và phải bồi thường thiệt hại.

Nguyên Vũ