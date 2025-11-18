Hàng rong New York tấp nập trở lại sau khi bị ICE truy quét

Phố Canal ở Chinatown, New York giờ đây tràn ngập người bán hàng rong, chưa đầy một tháng sau chiến dịch truy quét của ICE.

Phố Canal ở Chinatown, nơi có "nền kinh tế vỉa hè" nở rộ với vô số sạp bán hàng rong, từng trở nên vắng lặng khi các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tiến hành chiến dịch truy quét lớn hồi cuối tháng 10, khiến các tiểu thương quyết định "nằm im thở khẽ".

Nhưng chưa đầy một tháng sau, khi mùa lễ Tạ ơn và Giáng sinh đến gần, con phố tấp nập trở lại với hàng loạt sạp bày bán túi xách, đồ điện tử, trang sức nhái ngay trên vỉa hè. Hôm 16/11, hơn 100 tiểu thương bày hàng trên phố, thu hút hàng dài khách mua.

Phố Canal ở New York tràn ngập sạp bán hàng rong, đồ nhái. Ảnh: NYP

"Họ không sợ hãi nữa, họ phải làm việc để kiếm sống. Tất cả chỉ đang làm công việc của mình", Diango, 56 tuổi, cựu tiểu thương hiện làm cố vấn cho những người bán hàng trẻ tuổi, nói.

Ông Diango cho biết thêm bán rong thời nay khó khăn hơn nhiều so với 20 năm trước, thời điểm ông có thể kiếm được tới 1.000 USD mỗi ngày.

"Khi đó vỉa hè sạch sẽ hơn, hàng hóa cũng chất lượng hơn, còn giờ đã đi xuống. Nhiều tiểu thương, vốn là người nhập cư gốc Phi hoặc Á, hiện kiếm không đến 100 USD một ngày", ông kể.

Khi xe tuần tra của Sở Cảnh sát New York (NYPD) chạy ngang qua, bật còi hụ, hàng chục người đàn ông bắt đầu cuống cuồng gấp bàn ghế, gom hàng hóa vào vải bạt, xe đẩy rồi vội vã tản xuống vỉa hè hoặc lao xuống ga tàu điện Canal Street. Nhưng chỉ vài phút sau khi cảnh sát đi khỏi, các tiểu thương nhanh chóng bày lại hàng như cũ.

Người dân địa phương đi dạo, mua sắm trên phố Canal, New York. Ảnh: NYP

Sowmmo, nhân viên cửa hàng quà tặng trên con phố, cho rằng hoạt động tuần tra của cảnh sát chỉ như "bắt cóc bỏ đĩa" và chính quyền khó có thể làm gì để ngăn chặn hoạt động này. "Chẳng có cách nào cả. Họ sẽ ở đây mãi, nếu không bị truy quét liên tục", Sowmmo nói.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết chính quyền liên bang "không tiết lộ các chiến dịch truy quét trong tương lai" với những người bán hàng rong ở New York, song cảnh báo các tiểu thương, đặc biệt là những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp, "cứ chờ xem chuyện gì xảy ra".

"Chúng tôi có thông điệp rõ ràng gửi tới tất cả người nhập cư bất hợp pháp trong nước: Hãy rời đi ngay. Nếu không, chúng tôi sẽ tìm bắt và họ sẽ không bao giờ quay lại Mỹ được nữa", phát ngôn viên DHS nói.

Đặc vụ liên bang bắt một tiểu thương trên phố Canal trong cuộc truy quét cuối tháng 10. Ảnh: NYP

Đức Trung (Theo NY Post, AP)