AustraliaNhiều người tức giận khi phải xếp hàng chờ đến hơn 9 giờ dưới nắng nóng để ra khỏi nơi tổ chức festival âm nhạc đầu năm ở bang Victoria.

Vào ngày 1/1, khoảng 35.000 người cố gắng rời khỏi festival Beyond the Valley, ngay phía tây thành phố Geelong, nhưng họ bị kẹt lại tại một số lối ra dạng nút thắt cổ chai. Nhiệt độ ngoài trời cao nhất trong ngày đạt 37 độ C, và những người tham gia sự kiện phải chống chịu cái nóng cả ngày, theo 9News.

Hàng nghìn ôtô mắc kẹt dưới nắng nóng sau lễ hội đầu năm Video: 9News

"Họ nói với chúng tôi là 8 giờ. Chúng tôi không biết phải làm gì", hai người đàn ông nói với ra từ một trong số hàng nghìn ôtô đang xếp hàng, với cửa kính hạ hết cỡ, và đều đã cởi hết áo.

Nhiều người nói rằng họ không có nhiều thông tin từ các nhà tổ chức. "Chúng tôi thực sự không nhận được chút nước nào hay bất cứ thứ gì khác, vì thế chỉ có thể ngồi yên dưới cái nóng", một người nói. Các nhân viên y tế cũng được cử tới khi nhiều người bị sốc nhiệt.

Beyond the Valley là một trong những festival cắm trại diễn ra trong nhiều ngày lớn nhất Australia. Sự kiện năm nay là lần đầu tiên được tổ chức ở một địa điểm mới sau hai năm gián đoạn.

Địa điểm năm nay là Barunah Plains, chỉ có vài lối ra và rất ít xe có thể đi qua cùng lúc. Nhìn từ trên cao, có thể thấy hàng nghìn xe xếp hàng và chôn chân tại những lối thoát nút thắt cổ chai.

Nếu phải ngồi lâu trên ôtô dưới nắng nóng, người trên xe có thể bật điều hòa để làm mát. Nhưng trong điều kiện phải chờ nhiều giờ, biện pháp này khó khả thi, đặc biệt nếu tài xế không đổ đầy bình xăng trước đó để dự phòng các tình huống xấu.

Mỹ Anh