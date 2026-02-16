Hàng nghìn người tham quan đường sách Tết Bính Ngọ

Trên trục đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang, phường Sài Gòn và Bến Thành) đường sách chia thành các phân khu A, B, C với quy mô hơn 13.000 m2, trên đoạn đường dài khoảng 400 m.

Điểm nhấn của lễ hội là thể loại sách phong phú, từ các ấn bản nghệ thuật, sách quý in thủ công trên giấy dó trước năm 1945 đến những tác phẩm mới về công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo.