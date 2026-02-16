Hàng nghìn người tham quan đường sách Tết Bính Ngọ

Lúc 20h ngày 28 Tết (15/2), đường sách Tết 2026 đông đúc khách tham quan. Ở lần 16 tổ chức, đường sách có chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình. Lễ hội còn diễn ra ở đường Lê Lợi (Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) và Nhà Truyền thống Cách mạng (phường Vũng Tàu).
Trên trục đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Quách Thị Trang, phường Sài Gòn và Bến Thành) đường sách chia thành các phân khu A, B, C với quy mô hơn 13.000 m2, trên đoạn đường dài khoảng 400 m.
Điểm nhấn của lễ hội là thể loại sách phong phú, từ các ấn bản nghệ thuật, sách quý in thủ công trên giấy dó trước năm 1945 đến những tác phẩm mới về công nghệ, khởi nghiệp, sáng tạo.
Ngay lối vào là khu trưng bày những thành tựu kinh tế, văn hóa, chính trị của thành phố với chủ đề TP HCM - đô thị đáng sống. Tại đây, mô hình tấm bản đồ TP HCM sau sáp nhập được giới thiệu đến công chúng.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư (106 tuổi) tham quan các gian hàng tại Lễ hội Đường sách Tết trong lễ khai mạc. Trong thời gian diễn ra, đường sách còn sôi động với các chương trình giao lưu, ký tặng sách của nhiều tác giả được yêu mến như nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đạo diễn Xuân Phượng.
Các gian hàng đều đông đúc người dân tới tham quan, mua sắm trong ngày đầu mở cửa. Sách được chia theo nhiều chủ đề về văn học, kinh tế, lịch sử, văn hóa, thiếu nhi, truyện tranh.
Anh Nguyễn Phú Tài (32 tuổi) nói những năm trước đều về quê ăn Tết khá sớm nên dịp này mới lần đầu tham quan đường sách. "Với đường hoa Nguyễn Huệ sát bên, sẽ tạo nên nơi du xuân ý nghĩa cho người dân thành phố", anh Phú Tài cho biết.
Đầu đường sách là mô hình linh vật ngựa thu hút nhiều người chụp ảnh.
Linh vật mang tên Bính Ngọ vươn mình với điểm nhấn là áo giáp sắt và dây cương tre, tượng trưng cho sự giao hòa giữa hiện đại và truyền thống.
Lễ hội diễn ra đến 22h ngày 22/2 (mùng sáu Tết).
Quỳnh Trần