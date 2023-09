Hàng nghìn người tham gia lễ hội đèn lồng tại EcoLakes Mỹ Phước

Bình DươngPhố đi bộ - ẩm thực EcoLakes Walk thu hút hàng nghìn người dân đến lễ hội đèn lồng, diễn ra từ 17h đến 21h, ngày 29/9.

Lễ hội đèn lồng với nhiều hoạt động vui chơi đa dạng, hấp dẫn cho thiếu nhi do Công ty cổ phần SetiaBecamex tổ chức. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân trên địa bàn thị xã Bến Cát, Bình Dương và các khu vực lân cận.

Hàng nghìn người dân tham dự rước đèn tại Lễ Hội Đèn Lồng tối 29/09. Ảnh: SetiaBecamex

Địa điểm tổ chức sự kiện, phố đi bộ - ẩm thực EcoLakes Walk là một trong những tiện ích lớn tại dự án EcoLakes Mỹ Phước. Ngoài hoạt động chính là ẩm thực, EcoLakes Walk có các gian hàng vui chơi giải trí, khu sân khấu ca nhạc ngoài trời - hát với nhau, khu check-in, khu quảng trường, khu vui chơi hiện hữu...

Khai trương từ tháng 9/2022, đến nay khu phố đi bộ - ẩm thực này trở thành một trong những điểm đến được đông đảo người dân lựa chọn hơn một năm qua. Theo thống kê của chủ đầu tư, con phố đón từ vài trăm đến vài nghìn lượt khách mỗi ngày đến để tham quan, ăn uống và vui chơi, giải trí.

Tại sự kiện Trung thu năm nay, chủ đầu tư SetiaBecamex tổ chức cuộc thi làm lồng đèn cho các bé từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn phường Thới Hòa (Bến Cát) cũng như cư dân tại EcoLakes Mỹ Phước.

Kết quả cuộc thi "Đồng đội tài năng", đội 3 khu EcoHome 1 đạt giải Nhất, đội 2 khu EcoHome 1 đạt giải Nhì và đội 3 trường Tiểu học Trần Văn Ơn đạt giải Ba. Đối với kết quả cuộc thi dành cho cá nhân "Nghệ nhân EcoLakes nhí", bé Nguyễn Ngọc Tú Vy (số nhà A5-31) đạt Giải Nhất, bé Trần Gia Phúc (số nhà A4-19) đạt Giải Nhì, bé Truong Tùng Lâm (số nhà A5-48) đạt Giải Ba.

Cuộc thi lần này có 65 đội và cá nhân tham gia. Sự kiện giúp các bé rèn luyện tính tự giác khi tham gia phong trào, phát huy tính sáng tạo, tinh thần đồng đội cũng như sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, từ đó giúp trẻ tận hưởng được những phút giây vui tươi, hạnh phúc.

Đại biểu trao giấy chứng nhận cho đại diện các đội đoạt giải cuộc thi làm lồng đèn năm nay. Ảnh: SetiaBecamex

Bên cạnh cuộc thi làm lồng đèn, các bé đến sự kiện được tặng lồng đèn trung thu miễn phí để cùng tham gia lễ hội rước đèn cùng chú Cuội, chị Hằng và đoàn lân sư rồng. Sau lễ hội rước đèn, tại sự kiện còn có hoạt động thả hoa đăng với 1.500 hoa đăng miễn phí được ban tổ chức chuẩn bị sẵn.

Ngoài các hoạt động chính, trẻ nhỏ còn được tham gia các trò chơi có quà từ chú Cuội - chị Hằng, xem các tiết mục biểu diễn hát, múa, check-in các tiểu cảnh, thưởng thức các món ăn ngon tại các quầy ẩm thực cùng nhiều chương trình hấp dẫn khác, góp phần làm cho không khí lễ hội thêm phần hào hứng.

Người dân tham gia hoạt động thả hoa đăng tại sự kiện. Ảnh: SetiaBecamex

Phát biểu tại sự kiện, ông Sherman Kam Hock Leong - Tổng giám đốc Công ty cổ phần SetiaBecamex cho biết sẽ đầu tư thêm nhiều tiện ích hơn để phát triển EcoLakes Mỹ Phước ngày càng thịnh vượng.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư cho biết sẽ ra mắt dự án The Glamour vào quý IV năm nay. Dự án dự kiến cung cấp ra thị trường 343 căn, bao gồm nhà phố, biệt thự và shophouse mang phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp. "The Glamour hứa hẹn mang đến cho thị trường Bình Dương một khu đô thị cao cấp, hiện đại đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng của khách hàng trong và ngoài tỉnh", chủ đầu tư nói.

Hoài Phong