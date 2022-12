Hàng nghìn người tham dự lễ hội âm nhạc điện tử Phú Quốc

Màn đêm buông xuống cũng là lúc sân khấu tại Phú Quốc United Center lên đèn lung linh với hiệu ứng ánh sáng, 4 lớp màn hình LED 3D lớn. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ các phím đàn piano của Creamfields mang đến hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Mở đầu, DJ Slushii trình diễn những bản phối vô cùng bắt tai: Mr. Brightside, Want you to know, All i do is win, Silence… Trong khi Pink Panda gây ấn tượng với loạt hit WAP, Dancing, Pump it up, Rhombus, You need some… Khoảng 21h, Alok - top 4 DJ thế giới 2 năm liền do DJ Mag bình chọn - thể hiện những tác phẩm đình đám: Dont stop the music (Richard Grey), Give it up, World hold on...