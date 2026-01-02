Hàng nghìn người dự lễ cầu siêu theo truyền thống Kim cương thừa

Lễ cầu siêu Jangwa nhằm hồi hướng công đức cho người đã khuất được tiêu trừ chướng nghiệp, giúp người thân an lòng. Nghi lễ sử dụng năng lực thực hành thiền định trong Phật giáo và sự ban phước của các chư Phật, ngoài tiếc thương còn là tri ân sâu sắc bằng trí tuệ và tình thương.

Vị cao tăng dùng nước trong bình đã được gia trì để cúng dường, mang ý nghĩa trợ lực cho chúng sinh để họ vững bước trên con đường tu hành, hóa giải nghiệp xấu.