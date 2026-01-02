Hàng nghìn người dự lễ cầu siêu theo truyền thống Kim cương thừa

Trong ngày rét đậm đầu tiên năm 2026, nhiệt độ giảm còn 15 độ C, hàng nghìn người có mặt tại đàn tràng Pháp hội Mandala Tây Thiên dự lễ cầu siêu Jangwa theo nghi thức Phật giáo Kim cương thừa. Pháp hội do tăng đoàn truyền thừa Drukpa chủ trì, tổ chức trong ba ngày từ 31/12/2025 đến 2/1/2026.
Các vị tăng tụng chân ngôn bằng tiếng Phạn trong thực hành nghi lễ cầu siêu. Theo quan niệm Phật giáo Kim cương thừa, chân ngôn mang năng lượng kết nối tâm thức với tầng giác ngộ cao hơn, giúp tiêu trừ nghiệp chướng để dần đạt được sự giải thoát.
Trống Daramu - pháp khí được tăng đoàn sử dụng khi làm nghi lễ, âm thanh của trống mang ý nghĩa như lời dạy của Đức Phật, xua đuổi tà ác và đánh thức chúng sinh. Tất cả thực hành nghi thức Kim cương thừa dù đơn giản hay phức tạp đều dùng các pháp khí khác nhau.
Thượng sư Gyalwa Dokhampa chủ trì lễ quy y cho những người có tâm nguyện. Quy y nghĩa là "quay về nương tựa" tam bảo (Phật - Pháp- Tăng) để được che chở tu tập, xây dựng đời sống an lạc.
Quy y được coi là nghi thức đánh dấu chính thức trở thành Phật tử nhưng không nhất thiết phải cạo đầu hay xuất gia, từ bỏ cuộc sống đời thường mà vẫn tu tập tại nhà, làm việc, công tác xã hội, lập gia đình nhưng cần giữ một số giới quy định.
Các chư tăng trao Điệp quy y tam bảo cho Phật tử. Sau khi quy y, mỗi người sẽ có một pháp danh mới được in trong Điệp quy y cùng những nhắc nhở các nghi thức cần được chuyên tâm thực hành mỗi ngày nhằm chuyển hóa năng lượng và giác ngộ nhanh chóng.
Bé Lê An theo mẹ và bác từ Hà Nội lên Phú Thọ từ sớm, dự lễ quy y và cầu an đầu năm mới.
Pháp hội thu hút khoảng 3.000 người từ nhiều địa phương về tham dự, đông nhất từ TP HCM, Hà Nội, Phú Thọ.
Truyền thừa Drukpa là một nhánh quan trọng của Kim cương thừa khởi phát từ Ấn Độ. Lãnh đạo tinh thần Truyền thừa Drukpa có pháp danh Jigme Pema Wangchen, sinh năm 1963 trong gia đình hành giả Kim cương thừa danh tiếng. Hơn 40 năm truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, ông khởi xướng các dự án nhân đạo, thúc đẩy nhiều nhóm thiện nguyện liên quan bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản.
Các nghi lễ được tổ chức tại Mandala Tây Thiên - bảo tháp Kim cương thừa lớn nhất Việt Nam. Pháp hội dịp đầu năm thường hướng đến mục tiêu mang lại không gian chiêm nghiệm, tĩnh tâm và kết nối cộng đồng khi chuyển giao năm mới.
Mandala Tây Thiên mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Himalaya, được tổ chức thành quần thể gồm bảo tháp chính và các tháp phụ, tăng đường, hồ nước, cảnh quan. Mỗi công trình mang tính biểu tượng riêng, tổng thể kết nối thành một mandala khổng lồ tái hiện trực quan học thuyết "Ngũ đại, Ngũ trí" của Phật giáo Kim cương thừa.
