Hàng nghìn người đội mưa diễu hành trong ngày vía Thần Tài

Sáng mùng 10 Tết, hàng nghìn người tham gia lễ Nghinh thần, rước bài vị Đức Ông xuất du qua các tuyến phố trung tâm đô thị Biên Hòa. Đây là hoạt động chính của lễ hội Chùa Ông năm 2026, diễn ra từ mùng 9 đến 13 tháng Giêng. Dưới cơn mưa, đoàn diễu hành dài gần một km đi qua các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh.
Sáng mùng 10 Tết, hàng nghìn người tham gia lễ Nghinh thần, rước bài vị Đức Ông xuất du qua các tuyến phố trung tâm đô thị Biên Hòa. Đây là hoạt động chính của lễ hội Chùa Ông năm 2026, diễn ra từ mùng 9 đến 13 tháng Giêng. Dưới cơn mưa, đoàn diễu hành dài gần một km đi qua các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Phan Chu Trinh.
Lễ Nghinh thần là nghi thức rước các vị thần dân gian và bậc tiền nhân có công khai hoang, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai xuất du bằng đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Ông chỉ thực hiện nghi thức xuất du đường bộ.
Lễ hội truyền thống Chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023, là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.
Lễ Nghinh thần là nghi thức rước các vị thần dân gian và bậc tiền nhân có công khai hoang, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai xuất du bằng đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Ông chỉ thực hiện nghi thức xuất du đường bộ.
Lễ hội truyền thống Chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023, là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.
Dù trời đổ mưa lớn, đoàn diễu hành vẫn múa hát vui vẻ trong năm mới. "Mưa là lộc, dù có khó khăn hơn so với trời nắng nhưng anh em luôn cố gắng để hoàn tất nhiệm vụ của mình trong lễ hội", anh Hùng, một thành viên đoàn múa rồng nói.
Dù trời đổ mưa lớn, đoàn diễu hành vẫn múa hát vui vẻ trong năm mới. "Mưa là lộc, dù có khó khăn hơn so với trời nắng nhưng anh em luôn cố gắng để hoàn tất nhiệm vụ của mình trong lễ hội", anh Hùng, một thành viên đoàn múa rồng nói.
Người dân tràn ra đường ghi lại không khí diễu hành trong lễ hội Nghinh thần sáng nay. "Năm nào lễ, cả gia đình tôi cũng tranh thủ ra xem cũng như bái vọng cho năm mới bình an", chị Nga, sống trên đường Cách Mạng Tháng Tám nói.
Người dân tràn ra đường ghi lại không khí diễu hành trong lễ hội Nghinh thần sáng nay. "Năm nào lễ, cả gia đình tôi cũng tranh thủ ra xem cũng như bái vọng cho năm mới bình an", chị Nga, sống trên đường Cách Mạng Tháng Tám nói.
Mỗi lần đến một hội quán bên đường, các đoàn diễu hành đứng lại ca múa những bài truyền thống gây thích thú cho người dân.
Mỗi lần đến một hội quán bên đường, các đoàn diễu hành đứng lại ca múa những bài truyền thống gây thích thú cho người dân.
Người dân chiêm bái Đức Ông bên đường gần chợ Biên Hòa. "Khi đoàn đi qua tôi, tôi gửi gắm những ước nguyện đến Đức Ông phù hộ cho người dân bình an, cuộc sống sung túc, buôn may bán đắt", bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương chợ Biên Hòa nói.
Ngoài diễu hành trên phố, lễ hội Chùa Ông năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn đờn ca tài tử, tuồng cổ, giao lưu cờ tướng, biểu diễn lân sư rồng, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai...
Người dân chiêm bái Đức Ông bên đường gần chợ Biên Hòa. "Khi đoàn đi qua tôi, tôi gửi gắm những ước nguyện đến Đức Ông phù hộ cho người dân bình an, cuộc sống sung túc, buôn may bán đắt", bà Nguyễn Thị Hà, tiểu thương chợ Biên Hòa nói.
Ngoài diễu hành trên phố, lễ hội Chùa Ông năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: biểu diễn đờn ca tài tử, tuồng cổ, giao lưu cờ tướng, biểu diễn lân sư rồng, thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai...
Phước Tuấn