Hàng nghìn người đội mưa diễu hành trong ngày vía Thần Tài

Lễ Nghinh thần là nghi thức rước các vị thần dân gian và bậc tiền nhân có công khai hoang, xây dựng vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai xuất du bằng đường thủy và đường bộ. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội Chùa Ông chỉ thực hiện nghi thức xuất du đường bộ.

Lễ hội truyền thống Chùa Ông được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 11/2023, là di sản phi vật thể cấp quốc gia đầu tiên của tỉnh Đồng Nai.