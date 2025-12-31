Hàng nghìn người đổ về sông Đồng Nai xem trình diễn nhào lộn trên không

Flyboard là môn thể thao dưới nước mạo hiểm, hoạt động dựa trên lực đẩy của nước. Một bộ thiết bị Flyboard bao gồm ván bay có gắn đôi giày cố định chân người chơi; ống dẫn dài khoảng 18-20 m nối ván bay với động cơ môtô nước (Jet Ski). Động cơ môtô nước sẽ hút nước và bơm qua ống dẫn với áp lực cực lớn, đẩy người chơi vọt lên mặt nước, thực hiện các động tác nhào lộn.

Nhiều sự kiện sân khấu dưới nước thường gắn với trình diễn ánh sáng, âm nhạc tạo thành màn biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn công chúng.