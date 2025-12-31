Hàng nghìn người đổ về sông Đồng Nai xem trình diễn nhào lộn trên không

Tối 30/12, UBND phường Trấn Biên tổ chức buổi trình diễn Flyboard trên sông Đồng Nai thu hút hàng nghìn người theo dõi. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Chào mừng năm mới 2026.
Các vận động viên Flyboard trình diễn trên sông Đồng Nai kết hợp pháo hoa và ánh sáng.
"Flyboard ban ngày tôi nhiều lần chứng kiến nhưng nay lần đầu được xem buổi tối, màu sắc và âm nhạc rất mãn nhãn", chị Hân, phường Trấn Biên cho biết.
Pháo sáng được vận động viên sử dụng quay vòng trên không trung từ sóng nước đẩy cao khoảng 10 m. Phía xa là cầu Hóa An nối Đồng Nai với TP HCM.
Du khách, người dân ghi lại những khoảnh khắc biểu biễn của vận động viên Flyboard.
Cờ Tổ quốc được kéo lên từ sông Đồng Nai. Con sông đi qua phường Trấn Biên dài khoảng 10 km, được các chuyên gia đánh giá như điểm nhấn phát triển đô thị trong tương lai.
Theo Ban tổ chức chương trình, đây là "món ăn tinh thần" cho người dân của phường và các địa phương lân cận của đô thị Biên Hòa dịp chào đón năm mới.
Khán giả đứng kín con đường ven sông dài hơn một km để xem trình diễn Flyboard.
Tỉnh Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa 15 phút từ 0h ngày 1/1/2026 tại cầu Hóa An, phường Trấn Biên trong chương trình đón giao thừa chào đón năm mới 2026.
Phước Tuấn