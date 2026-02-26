Hàng nghìn người đến núi Bà Đen dịp vía Thần Tài

Về đêm, không gian núi Bà được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn. Tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc, show nhạc nước kết hợp hệ thống hơn 1.000 vòi phun, hiệu ứng laser và âm thanh sống động.

Đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết, chương trình nhạc nước năm nay được đổi mới về nhạc nền và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn hơn. Màn trình diễn được thiết kế như một hành trình hành hương, dẫn dắt người xem qua các cung bậc cảm xúc.