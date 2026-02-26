Hàng nghìn người đến núi Bà Đen dịp vía Thần Tài

Từ sáng sớm, khu quần thể chùa ở lưng chừng núi, đông kín với hơn hàng chục nghìn du khách, Phật tử đến hành hương.
Không khí đông đúc ghi nhận từ mùng 1 Tết Nguyên đán đến nay. Trong đó, mùng 1-6 Tết có 650.000 lượt khách đi cáp treo, riêng ngày mùng 4 đạt kỷ lục 157.000 lượt đi cáp treo lên núi Bà Đen.
Đại diện đơn vị vận hành lý giải, năm nay lượng du khách đến núi Bà Đen tăng cao và duy trì đều đặn, nhằm chiêm bái tượng Phật Câu Na Hàm Mâu Ni vừa an vị vào tháng 12/2025 trên đỉnh núi.
Ngoài tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, núi Bà Đen còn thu hút người dân đến chiêm bái tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn (72 m) ở trung tâm quần thể. Tượng được đúc từ 170 tấn đồng, dáng đứng uy nghiêm, búi tóc cao, phủ khăn dài, đầu đội vương miện chạm khắc hình Phật A Di Đà. Tay trái tượng cầm bình cam lộ đang dốc xuống.
Núi Bà Đen còn nổi tiếng bởi Tượng Bồ Tát Di Lặc cao 36 m, được ghép từ 6.688 viên đá sa thạch tự nhiên. Tượng Bồ Tát Di Lặc an vị trong tư thế ngồi gương mặt nở nụ cười hoan hỉ, hướng về phía Đông.
Về đêm, không gian núi Bà được thắp sáng bởi hàng nghìn ngọn đèn. Tại khu vực đại tượng Bồ Tát Di Lặc, show nhạc nước kết hợp hệ thống hơn 1.000 vòi phun, hiệu ứng laser và âm thanh sống động.
Đại diện Sun World Ba Den Mountain cho biết, chương trình nhạc nước năm nay được đổi mới về nhạc nền và hiệu ứng ánh sáng, mang đến trải nghiệm thị giác và cảm xúc trọn vẹn hơn. Màn trình diễn được thiết kế như một hành trình hành hương, dẫn dắt người xem qua các cung bậc cảm xúc.
Ngoài chiêm bái tượng Phật, du khách còn đến núi Bà Đen để check-in vườn hoa xuân. Trên đỉnh núi, gần 120.000 gốc tulip cùng nở rộ, phủ kín sườn núi bằng những dải hoa đỏ, vàng, trắng, tím. Trong không khí se lạnh ở độ cao gần 1.000 m, sắc hoa hòa cùng mai vàng, mẫu đơn và biển mây bảng lảng, tạo nên khung cảnh lãng mạn.
Khu vực chân núi Bà Đen luôn tấp nập người dựng lều, tạo nên nét văn hóa "ngủ núi" đặc trưng của Tây Ninh. Với nhiều người dân Nam Bộ, việc ngủ lại dưới chân núi nằm trong nghi thức đón sinh khí đầu năm.
Thái Anh
Ảnh: Sun Group