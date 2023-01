Hàng nghìn người đến chia tay vườn chim Jurong

SingaporeDù trời mưa, hơn 2.600 khách vẫn đến vườn chim Jurong để tham quan lần cuối cùng.

Nhân dịp kỷ niệm 52 năm ngày khai trương, vườn chim Jurong (Jurong Bird Park) chào đón du khách lần cuối vào 3/1, trước khi đóng cửa vĩnh viễn.

Du khách chụp ảnh bên chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian đóng cửa vườn chim Jurong vĩnh viễn. Ảnh: CNA

Nhiều du khách đã chụp ảnh tại các địa điểm yêu thích hoặc với chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian đến lúc công viên đóng cửa.

Isaiah Leong, 21 tuổi, cùng bố mẹ là một trong số đó. Từ nhỏ anh đã được bố mẹ đưa đến đây. Lần này anh đến để nhớ lại những kỷ niệm thuở nhỏ cũng như cảm nhận giá trị tinh thần mà nơi này mang lại.

Jason Koon, 38 tuổi, đến thăm công viên lần đầu vào ngày cuối cùng mở cửa, cùng vợ và con trai 8 tuổi. "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con chim biết nói", người đàn ông gốc Malaysia, sống ở Singapore 10 năm, cười khi nói về điều này.

Cả Koon và Leong đều xem buổi biểu diễn High Flyers lúc 15h tại nhà hát vòng tròn Pools, nơi có các loài chim như vẹt, gà trống, hồng hạc và bồ nông biểu diễn. Amigo, con vẹt Amazon gáy vàng, gây ấn tượng với màn trình diễn, và kết thúc bằng một bài hát mừng sinh nhật. Buổi biểu diễn kết thúc với hình ảnh đàn bồ nông đập đôi cánh khổng lồ trong lúc đi lạch bạch từ bên trái sang phải sân khấu, và đàn hồng hạc lượn vòng.

Sau đó là màn xuất hiện của các huấn luyện viên. Họ đứng cùng các con vật trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả. Người giám sát chương trình và hành vi động vật Eileen Lim, giới thiệu từng huấn luyện viên, nghẹn ngào nói lời cám ơn khán giả lần cuối.

16h, du khách đổ xô đến để xem show Kings of the Skies với sự góp mặt của những con chim săn mồi. Đây cũng là buổi biểu diễn cuối cùng trong ngày. Trời đổ mưa. Clarence Saw, huấn luyện viên của buổi diễn do dự muốn dừng. Anh hỏi ý kiến khán giả có muốn tiếp tục không, vì đây sẽ là buổi diễn cuối. Mọi người hô vang lời đồng ý.

Nhân viên vườn chim đứng chào khách lần cuối, sau khi buổi biểu diễn High Flyers kết thúc. Ảnh: CNA

Abhishek Hastak, 28 tuổi và vợ là Surabhi Bhakre, 30 tuổi, đã đến thăm công viên cùng bố mẹ. "Chúng tôi nghĩ rằng ngày cuối cùng có thể đặc biệt, nên quyết định đến", Abhishek nói. Anh cho biết công viên đã đáp ứng được kỳ vọng. Anh nhận thấy đội ngũ nhân viên ở đây rất nổi bật. Họ đam mê với công việc và chăm sóc các con chim như con cái của mình. Điều này khiến Hastak xúc động.

Với Zernalynne Flores, 35 tuổi, vườn chim lưu giữ nhiều kỷ niệm quý giá. Flores đã làm việc ở đây 12 năm, tại nơi này, cô gặp chồng mình, cũng là đồng nghiệp. Cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi phải rời khỏi nơi này.

Zaid Harithsah, 31 tuổi, làm ở Jurong 5 năm. Đây là công việc toàn thời gian đầu tiên của anh. Zaid được giao nhiệm vụ chăm sóc hơn 300 con chim. Nói về việc công viên sắp đóng cửa và chuyển sang địa điểm nói, Zaid nói đó là một cảm xúc rất trang nghiêm. Anh biết rằng, hành trình của Jurong đến đây đã kết thúc, nhưng cũng mong chờ đến chỗ làm mới, vì đó là khởi đầu của một hành trình mới.

Du khách đội mưa để xem show Kings of the Skies. Ảnh: CNA

Cả Flores và Zaid đều hy vọng tại Mandai, cơ sở vật chất sẽ mới. Vườn chim Jurong là một trong những công viên động vật hoang dã đầu tiên ở Singapore. "Bạn biết đấy, đi với từ đầu tiên, thì cũng đồng nghĩa với cơ sở cũ kỹ", Zaid nói.

17h, trời tạnh mưa. 17h30, du khách bắt đầu rời công viên. Nhiều người vẫn dừng lại để chụp nốt những bức ảnh cuối cùng. Nhiều nhân viên cũ từng làm ở Jurong cũng đến thăm lại công viên. Họ trò chuyện các đồng nghiệp cũ, chụp ảnh cùng nhau ở lối vào, hoặc ở nơi từng làm việc.

Khoảng 18h30, những du khách cuối cùng rời đi. Xung quanh là các nhân viên đứng vẫy tay và nói lời cảm ơn. 18h45, phó chủ tịch Vườn chim Juron Daisy Ling đưa ra thông báo đóng cửa công viên với nhân viên qua bộ đàm. 5 phút sau, những cánh cửa chớp của công viên từ từ hạ xuống. Đó cũng là lúc các nhân viên bắt đầu ôm nhau, khóc và chụp ảnh chung.