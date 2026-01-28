Hàng nghìn giáo viên Hà Nội thấp thỏm chờ tiền thưởng Nghị định 73

Hàng nghìn giáo viên thấp thỏm vì "chưa nghe tin gì" về tiền thưởng theo Nghị định 73, trong khi nhiều nơi đã chia xong, Sở Giáo dục cho biết nhóm này sẽ nhận vào cuối năm học.

"Thầy cô tâm tư vì đồng nghiệp ở nhiều trường đã lĩnh tiền rồi", thầy Hoàng, hiệu trưởng một trường THPT ở ngoại thành Hà Nội, nói.

Thầy cho biết trường nằm trong 200 cơ sở từ mầm non đến THPT được xếp vào diện tự chủ vì tham gia "đặt hàng dịch vụ giáo dục". Năm ngoái, khi Nghị định 73 lần đầu được áp dụng, hàng nghìn giáo viên ở các trường này chờ đến cuối tháng 1 vẫn chưa được thưởng, trong khi hạn chót để chi là 31/1.

Về bản chất, các trường này thay đổi hình thức nhận ngân sách: thay vì được cấp theo biên chế như trước, nhà nước sẽ "đặt hàng" và thanh toán sau, dựa trên khối lượng, chất lượng dịch vụ thực tế. Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND thành phố, trình HĐND cấp bù 255 tỷ đồng tiền thưởng vào cuối tháng 2/2025.

Theo thầy Hoàng, giáo viên nhận tiền theo hai đợt, lần lượt vào tháng 3 và 5, tổng cao nhất khoảng 10 triệu đồng.

"Tôi mong có quy định rõ ràng, thống nhất để giáo viên không phải ngóng tiền mỗi năm", thầy nói.

Cô Quỳnh, hiệu trưởng một trường tiểu học, đồng tình, cho rằng dù nhiều hay ít, giáo viên đều mong được thưởng.

Giáo viên hướng dẫn thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Trả lời VnExpress, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho biết cơ chế chi thưởng với nhóm trường "đặt hàng dịch vụ giáo dục" được tính theo năm học, chứ không chi trả trước 31/1 như các thầy cô đang nghĩ.

Cụ thể, năm ngoái, các trường diện này đã nhận tiền hai đợt, tính theo năm học 2024-2025. Năm nay, giáo viên phải chờ tới khi có đánh giá, xếp loại cuối năm học, để được nhận khoản này.

Sở đang xây dựng phương án để báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thông qua vào kỳ họp tháng 5/2026.

"Thầy cô yên tâm là mình sẽ không bị thua thiệt với đồng nghiệp", bà Phương khẳng định, cho biết sắp tới việc đặt hàng dịch vụ giáo dục sẽ được mở rộng. Hình thức này nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công và tăng trách nhiệm giải trình.

Nghị định 73 quy định mức lương và chế độ thưởng với công chức, viên chức và quân nhân, được Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2024. Tiền thưởng tính theo thành tích đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm. Quỹ thưởng bằng 10% tổng quỹ lương (không tính phụ cấp), phải chi trước 31/1 của năm sau.

Theo khảo sát, ở nhiều trường học, tiền thưởng với giáo viên biên chế năm nay phổ biến mức 10-14 triệu đồng mỗi người.

Thanh Hằng

*Tên hiệu trưởng được thay đổi