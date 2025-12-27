Hàng nghìn giáo viên bị nợ tiền dạy thêm giờ suốt 5 năm

Đăk LăkHàng nghìn giáo viên bị nợ 38,6 tỷ đồng tiền dạy thêm giờ suốt 5 năm qua, do địa phương không có nguồn chi trả.

Ngày 26/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lăk cho biết việc này kéo dài từ năm học 2020-2021 đến nay, chủ yếu ở các trường tiểu học, thuộc 38 xã, phường. Nguyên nhân là do các trường tổ chức dạy 2 buổi mỗi ngày song thiếu giáo viên. Hàng nghìn thầy cô thuộc biên chế nhận dạy thêm giờ để bù đắp.

Trong khi đó, ngân sách nhà nước không bố trí cho nhóm này. Kinh phí chi thường xuyên tại một số xã, phường lại quá thấp nên không thể trả.

Như ở trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Buôn Ma Thuột), giáo viên có hơn 6.500 tiết dạy thêm giờ, tương đương 1,2 tỷ đồng, chưa được thanh toán. Tính cả phường, ông Hồ Trung Kiên, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, cho hay con số lên tới khoảng 3 tỷ đồng.

Sở Giáo dục cho biết đã kiến nghị các địa phương cân đối từ nguồn ngân sách để bố trí kinh phí, thanh toán dứt điểm. Trường hợp không đủ khả năng, Sở tiếp tục báo cáo cấp trên xem xét.

Cổng trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Ảnh: Fanpage nhà trường

Theo chương trình phổ thông mới, các trường tiểu học bắt buộc tổ chức dạy học 2 buổi mỗi ngày, phụ huynh không phải đóng tiền buổi 2. Trong đó, buổi thứ nhất dành cho chương trình chính khóa, buổi còn lại tập trung vào các hoạt động củng cố kiến thức, giáo dục kỹ năng sống, trải nghiệm, hướng nghiệp, văn hóa đọc, giáo dục tài chính, năng lực số, thể thao, nghệ thuật, trí tuệ nhân tạo, cũng như tìm hiểu lịch sử – văn hóa địa phương.

Ở các bậc học cao hơn (THCS, THPT), việc này được thực hiện theo lộ trình, chưa bắt buộc.

Trần Hóa