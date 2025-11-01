Hàng nghìn du khách dự đêm diễn 'Bản giao hưởng đại dương'

Sau các buổi tổng duyệt, show diễn Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the Sea phiên bản mới đã chính thức ra mắt hàng nghìn du khách trong và ngoài nước vào tối 1/11 tại Thị trấn Hoàng hôn, Phú Quốc. Xuyên suốt 20 phút, khán giả được thưởng thức những màn trình trình diễn nghệ thuật trên biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser công nghệ cao. Ban tổ chức sử dụng gần 1.000 quả pháo để mang đến đa dạng hiệu ứng gồm pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo diều.
Chương trình diễn ra vào 19h45-20h25 hàng ngày. Giá vé từ 600.000 đồng một người.
Du khách có thể theo dõi từ ba điểm: bãi biển Hoàng Hôn, nhà hàng Sun Bavaria Gastro Pub và Cầu Hôn. Mỗi nơi cho một góc nhìn và trải nghiệm khác biệt. Đơn cử, Cầu Hôn là điểm duy nhất khán giả có thể theo dõi toàn bộ màn trình diễn từ trên cao, kết hợp giao lưu với các nghệ sĩ, vận động viên. Trong khi xem từ bãi biển Hoàng Hôn có khoảng cách gần nhất với khu vực chính.
Nếu thích vừa xem show, vừa thưởng thức bữa tối, du khách có thể đặt Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub. Nhà hàng mang đến menu ẩm thực cao cấp, 500 ml bia thủ công Sun KraftBeer sản xuất tại Phú Quốc cùng tầm nhìn thoáng đãng từ tầng hai. Mỗi suất Dinner Show có giá từ 850.000 đồng.
Symphony of the Sea quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực biểu diễn mạo hiểm. Phiên bản mới có sự góp mặt của 21 vận động viên jetski, jetsurf và flyboard quốc tế với nhiều cái tên mới như: Anton Popov ba lần vô địch thế giới hạng mục chuyên nghiệp tại Hydroflight World Cup (2019–2020); Geoff Hulet - đương kim vô địch Flyboard Quốc gia Canada; Jorge Encabo - hạng 4 giải vô địch thế giới Hidro-Fly World Championship. Các vận động viên từ mùa đầu cũng trở lại trong show diễn lần này như Kristina Isaeva - vận động viên Flyboard số 1 thế giới, được mệnh danh là “Nữ hoàng trên không”, hay Lee Sak Yoon - Quán quân UAE Flyboard Competition…
Ở phân đoạn Thiên hà ánh sáng, các vận động viên mang đến những màn đua Jetski tốc độ cao kết hợp bắn pháo hoa. Ngay sau đó là những màn nhào lộn ở độ cao 15 m so với mặt biển. Toàn bộ phần trình diễn được hòa âm, phối khí từ các bản hit quốc tế và những ca khúc Việt Nam thân thuộc như Mẹ yêu con. Tiết tấu được tính toán để khớp tuyệt đối cùng từng chuyển động biểu diễn của các nghệ sĩ.
Nhiều du khách quốc tế ấn tượng và kinh ngạc với quy mô, chất lượng của show diễn. Ông Eric, du khách người Pháp lần đầu đến Việt Nam, cho biết màn bắn pháo hoa với nhiều hiệu ứng và nhào lộn trên không khiến ông thích nhất. Một du khách khác từng xem Thế vận hội Olympic Paris cùng nhiều show khác ở Las Vegas (Mỹ) và Trung Quốc, ông Louis nhận định Bản giao hưởng đại dương mang đến cảm giác tương đương và rất đáng xem thử.
Trong hơn 6 tháng, trên 100 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã cùng tham gia vào quá trình thực hiện dự án. Tổng cộng hơn 99.000 giờ công được đầu tư cho các giai đoạn phát triển ý tưởng, sản xuất và lắp đặt. Theo ban tổ chức, Bản giao hưởng đại dương mùa 2 kế thừa chất lượng và nâng cấp từ show diễn đạt hai kỷ lục Guinness thế giới tại Cát Bà.
Ông Jack Ellison - Giám đốc H2O Events, đơn vị sản xuất show trình diễn nước và pháo hoa với 30 năm kinh nghiệm, cho biết đây là một trong những chương trình quy mô lớn nhất thế giới mà ông từng thực hiện. “Chúng tôi đã tìm những kỹ thuật viên và vận động viên xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới để cùng tạo nên show diễn đa giác quan này”, ông nói.
Show diễn năm nay được thiết kế bởi các chuyên gia Laservision – một trong những đơn vị hàng đầu thế giới về lĩnh vực trình diễn nghệ thuật nước, âm thanh và ánh sáng. Laservision nổi tiếng qua loạt show đạt kỷ lục Guinness như Imagine tại Dubai Festival City (Dubai) hay Wonder Full ở Marina Bay Sands (Singapore)...
Ông Shannon Brooks - CEO Laservision cho biết đơn vị mang đến Thị trấn Hoàng Hôn hơn 200 hiệu ứng trình diễn ánh sáng, laser với độ chính xác cực cao, lên đến 1/11.000 giây. Mỗi diễn viên đều phải đạt đúng vị trí từng khoảnh khắc, kết hợp hiệu ứng pháo sáng và âm nhạc. Để đạt được điều này, ông Brooks cho biết toàn đội đã phải luyện tập rất nhiều để có thể phối hợp nhịp nhàng ở cấp độ cao.
Ngoài công nghệ, trang phục của vận động viên cũng được nâng cấp về kiểu dáng, chất liệu và trang bị đèn LED. Tất cả đều được thiết kế bởi Beijing Bao Rong Baoyi Film and Television Culture Communication - đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế phục trang nghệ thuật. Bao Rong từng hợp tác với các sự kiện quốc tế và là đối tác quen thuộc của những tên tuổi lớn như đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Bản giao hưởng đại dương là show diễn được Tập đoàn Sun Group đầu tư quy mô lớn từ năm 2024. Cùng với Nụ hôn của biển cả, Bản giao hưởng đại dương đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 show trình diễn pháo hoa mỗi đêm. Đại diện tập đoàn cho biết, phiên bản mới của show ngoài mang đến trải nghiệm đa giác quan chất lượng quốc tế cho du khách, còn thể hiện khát vọng đồng hành chính quyền, người dân địa phương, góp phần đưa Phú Quốc thành điểm đến du lịch - giải trí hấp dẫn của thế giới.
Đan Minh
Ảnh: Sun Group