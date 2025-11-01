Hàng nghìn du khách dự đêm diễn 'Bản giao hưởng đại dương'

Chương trình diễn ra vào 19h45-20h25 hàng ngày. Giá vé từ 600.000 đồng một người.

Du khách có thể theo dõi từ ba điểm: bãi biển Hoàng Hôn, nhà hàng Sun Bavaria Gastro Pub và Cầu Hôn. Mỗi nơi cho một góc nhìn và trải nghiệm khác biệt. Đơn cử, Cầu Hôn là điểm duy nhất khán giả có thể theo dõi toàn bộ màn trình diễn từ trên cao, kết hợp giao lưu với các nghệ sĩ, vận động viên. Trong khi xem từ bãi biển Hoàng Hôn có khoảng cách gần nhất với khu vực chính.

Nếu thích vừa xem show, vừa thưởng thức bữa tối, du khách có thể đặt Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub. Nhà hàng mang đến menu ẩm thực cao cấp, 500 ml bia thủ công Sun KraftBeer sản xuất tại Phú Quốc cùng tầm nhìn thoáng đãng từ tầng hai. Mỗi suất Dinner Show có giá từ 850.000 đồng.