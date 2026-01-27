Hàng nghìn doanh nghiệp TP HCM nợ thuế tổng cộng hơn 9.700 tỷ đồng

Trong 3.225 doanh nghiệp tại TP HCM (sau sáp nhập) chây ì nộp thuế, phần lớn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Thuế TP HCM vừa công khai 3.225 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước tính đến cuối năm ngoái với tổng số tiền 9.715 tỷ đồng.

Danh sách này có 13 doanh nghiệp nợ trên 100 tỷ đồng, còn lại chủ yếu dao động vài trăm triệu đến vài chục tỷ đồng. Hầu hết doanh nghiệp chây ì nộp thuế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise đứng đầu danh sách nợ thuế với 2.066 tỷ đồng. Đây là đơn vị vận hành sân golf 27 lỗ tại khu "đất vàng" ven biển TP Vũng Tàu (cũ).

Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill xếp thứ hai với 1.568 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thành lập năm 2017 với vốn ban đầu 100 tỷ đồng, sau đó tăng gấp hàng chục lần. Doanh nghiệp này liên tục nằm trong nhóm đầu nợ thuế tại TP HCM những năm gần đây.

10 doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất tính đến tháng 12/2025 theo danh sách của Thuế TP HCM.

Theo quy định, cơ quan thuế sẽ công khai thông tin người nộp thuế khi quá hạn nộp 90 ngày. Trong trường hợp doanh nghiệp nợ thuế, cơ quan thuế cũng áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế như trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản, ngừng sử dụng hóa đơn, dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, kê biên tài sản, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh...

Năm ngoái, ngành thuế TP HCM thu xấp xỉ 620.000 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ và đóng góp lớn vào tổng thu ngân sách 800.000 tỷ đồng của thành phố.

Phương Đông