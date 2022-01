Hàng nghìn bộ sản phẩm phòng dịch miễn phí cho tài xế công nghệ

Ngày 13/1, tại trụ sở Grab Hà Nội, đội ngũ nhân viên hỗ trợ trong trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang… tuân thủ nghiêm ngặt biện pháp phòng dịch, bắt đầu trao các bộ sản phẩm an toàn GrabCare cho các tài xế. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Có Grab kề vai - Đối tác an tâm hoạt động" nhằm hỗ trợ tài xế mang đến những cuốc xe an toàn hơn mỗi ngày cho hành khách.