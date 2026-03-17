Hàng nghìn áo ngực được ném xuống trận khúc côn cầu ở Mỹ

MỹTrận khúc côn cầu nữ giữa Seattle Torrent và Boston Fleet phải tạm dừng khi hàng nghìn áo ngực thể thao được khán giả ném xuống sân băng, trong một hoạt động từ thiện hỗ trợ các bé gái chơi thể thao.

Sự việc diễn ra trong trận đấu thuộc giải khúc côn cầu trên băng nhà nghề (PWHL), trong sân Climate Pledge ở Seattle, bang Washington. Trong quãng nghỉ giữa hiệp, các khán giả đồng loạt ném áo ngực thể thao xuống mặt băng, khiến ban tổ chức phải tạm dừng trận đấu để thu dọn.

Một nhân viên thu dọn các áo ngực trong trận khúc côn cầu trên băng giữa Seattle Torrent và Boston Fleet ở sân Climate Pledge, thành phố Seattle, bang Washington, Mỹ, tối 11/3/2026. Ảnh: PWHL

Cảnh tượng hiếm thấy này thực chất nằm trong sự kiện mang tên "Ném áo ngực thể thao", được tổ chức nhằm gây quỹ và quyên góp cho các bé gái có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động có sự phối hợp của tổ chức phi lợi nhuận Bras for Girls, đơn vị chuyên cung cấp đồ thể thao cho trẻ em gái, để giúp các em có điều kiện tham gia hoạt động thể chất.

Theo ban tổ chức, người hâm mộ được khuyến khích mang theo áo ngực thể thao mới đến sân và ném xuống mặt băng vào thời điểm quy định trong trận đấu. Ngoài ra, khán giả cũng có thể quyên góp tối thiểu 20 USD để nhận một chiếc áo ngực thể thao tại sân, sau đó tham gia hoạt động ném xuống băng.

Chỉ riêng trong trận Seattle Torrent gặp Boston Fleet, khoảng 1.300 chiếc áo ngực thể thao đã được thu gom sau màn ném áo của khán giả. Số trang phục này sẽ được chuyển cho tổ chức Bras for Girls để phân phát cho các bé gái cần hỗ trợ.

Theo tổ chức này, việc thiếu trang bị cơ bản là một trong những rào cản khiến nhiều bé gái bỏ thể thao. Đặc biệt sau tuổi dậy thì, áo ngực thể thao trở thành trang phục cần thiết khi vận động, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua sắm. Các chiến dịch quyên góp vì vậy nhằm giúp các em có thể tiếp tục tham gia hoạt động thể thao, từ bóng đá, bóng rổ đến khúc côn cầu.

Sự kiện là điểm nhấn của chương trình Phụ nữ trong thể thao buổi tối do Seattle Torrent tổ chức, nhằm tôn vinh vai trò của phụ nữ trong thể thao. Nhân dịp này, đội bóng cũng mời đại diện nữ lãnh đạo từ nhiều CLB thể thao chuyên nghiệp tại Seattle đến tham dự, gồm các đội Seattle Storm (bóng rổ), Seattle Reign (bóng đá nữ), Seattle Seahawks (bóng bầu dục), Seattle Sounders (bóng đá nam) và Seattle Mariners (bóng chày).

Ngoài hoạt động từ thiện, trận đấu còn có nhiều chương trình dành cho khán giả. Sáu nghìn người đến sân sớm được tặng mô hình đầu to (bobblehead) của hậu vệ Cayla Barnes. Các cầu thủ Seattle Torrent cũng xuất hiện cùng những chú chó từ trung tâm cứu hộ động vật địa phương khi vào sân, nhằm kêu gọi cộng đồng quan tâm đến hoạt động nhận nuôi thú cưng.

Hoàng An (theo Bild)