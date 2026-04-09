Hàng loạt học sinh nghi ngộ độc, trường ở TP HCM tạm dừng bán trú

Hơn 40 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nghi bị ngộ độc thực phẩm, trường dừng tổ chức bán trú từ hôm nay.

Ngày 9/4, chị Hồng Phụng, ngụ phường Bình Quới, cho biết hai con học lớp 2, 4 ở trường Tiểu học Bình Quới đang nhập viện điều trị với biểu hiện sốt cao, nôn, tiêu chảy.

Chị kể chiều hôm trước, sau khi tan trường, con trai báo đau bụng, đi ngoài nhưng nghĩ bình thường nên chị bỏ qua. Sáng hôm sau khoảng 7h40, phụ huynh được giáo viên gọi đến đón con trai lớp 2 có triệu chứng đau đầu, nôn ói, tiêu chảy. Đến 12h, con trai lớp 4 cũng được cô giáo cho về với biểu hiện tương tự.

"20h tối hôm qua cả hai bé đều sốt cao hơn 39 độ, nôn nói, đi ngoài liên tục nên tôi hoảng hốt đưa vào bệnh viện" chị Phụng nói.

Con gái chị Phương Uyên học lớp 2 ở trường cũng nhập viện từ chiều 8/4 với những triệu chứng tương tự.

"Nhiều học sinh khác của trường còn đang điều trị ở đây. Phụ huynh bức xúc vì không thấy trường có động thái thăm hỏi", chị Uyên bức xúc.

Học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, sáng 9/4. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trả lời VnExpress sáng 9/4, ông Đỗ Hoàn Vũ, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, phường Bình Quới, thống kê sơ bộ ghi nhận 41 học sinh trường Tiểu học Bình Quới Tây nhập viện từ hôm qua với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt... Đến nay, đa số đã được cho về nhà theo dõi, còn 2 em đang tiếp tục điều trị ở viện.

Ông Vũ cho biết khoảng 10h ngày 8/4, một vài cán bộ của phòng và y tế phường Bình Quới có mặt ở trường ghi nhận tình hình sau khi nhận tin báo. Lúc này chưa đến giờ ăn bán trú, có gần 10 học sinh biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, sau đó số lượng tăng dần. Y tế phường thăm khám và chuyển 4 em đi bệnh viện, còn lại phụ huynh chủ động cho con đi điều trị.

"Không loại trừ nguy cơ ngộ độc thực phẩm nhưng còn phải xét đến các yếu tố khác như thức ăn học sinh mua ở ngoài, nguồn nước. Vì học sinh có biểu hiện khi chưa ăn cơm trưa", ông Vũ nói.

Theo ông, mẫu thức ăn bán trú ngày 7 và 8/4 đã được đưa đi xét nghiệm, dự kiến đến ngày 14/3 có kết quả. Trước mắt, phường đã yêu cầu trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú cho đến khi có kết luận từ cơ quan chức năng.

Về phía trường Tiểu học Bình Quới Tây, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng, thông tin ngay tiết học đầu ngày 8/4 (khoảng 7h40), nhiều học sinh khối 1, 2, 3 xuống phòng y tế với các biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt. Ghi nhận cả ngày có hơn 100 lượt học sinh xuống khám ở phòng y tế trường. Trong đó, hơn 40 em sốt và mệt mỏi rõ rệt, có nôn ói, đau bụng.

"Học sinh có biểu học từ đầu giờ sáng, khi chưa ăn uống bất kỳ thứ gì ở trường nên không thể nói bị ngộ độc sau khi ăn bán trú", bà Tiên lý giải.

Hiệu trưởng cho hay trường có hơn 900 học sinh, khoảng 700 trong số này đăng ký ăn bán trú.

Lệ Nguyễn