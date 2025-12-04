Hàng loạt hồ chứa Nam Trung Bộ xả lũ do mưa lớn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều hồ thủy lợi, thủy điện ở Bình Thuận cũ, Lâm Đồng và Khánh Hòa đồng loạt tăng xả lũ sáng 4/12, gây ngập tại nhiều khu dân cư.

Tại Bình Thuận cũ, lượng nước đổ về các hồ Sông Quao, Sông Lũy, Sông Lòng Sông... tăng mạnh. Hồ Sông Quao đã nâng lưu lượng điều tiết từ 350 lên 500 m3/s; hồ Lòng Sông xả 1.200 m3/s từ 4h30 và có thể tiếp tục tăng tùy nước về. Hồ Sông Lũy cũng thông báo khả năng nâng lưu lượng qua tràn từ 100 lên 150 m3/s.

Các đơn vị vận hành cho biết mưa thượng nguồn vẫn lớn, buộc phải xả để bảo đảm an toàn công trình, đồng thời đề nghị địa phương cảnh báo vùng hạ du chủ động ứng phó.

Ở Lâm Đồng, hồ Đại Ninh ghi nhận lưu lượng về 660 m3/s lúc 4h, sau đó tăng nhanh, buộc phải xả lên 800 m3/s vào 10h30. Hồ Đơn Dương cũng tăng điều tiết từ 100 lên 300 m3/s trong sáng cùng ngày.

Hồ Đơn Dương xả lũ trưa 4/12. Ảnh: Thái Hà

Tại Khánh Hòa, tổng dung tích 64 hồ chứa đã đạt 82,6% thiết kế. Nhiều hồ lớn như Đá Bàn, Suối Dầu, Sông Cái, Sông Sắt... đều phải điều tiết. Cụ thể, hồ Sông Cái đang xả gần 20 m3/s; Trà Co hơn 103 m3/s; Tân Giang hơn 156 m3/s. Phía Bắc tỉnh, hồ Hoa Sơn xả gần 12 m3/s; Đá Bàn 7,6 m3/s; Suối Dầu hơn 20 m3/s.

Dự báo hôm nay Khánh Hòa tiếp tục mưa, lũ các sông có thể lên mức báo động 1; riêng sông Cái Phan Rang và sông Cái Nha Trang có nguy cơ vượt báo động 2.

Trong bối cảnh mưa lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và sẵn sàng di dời dân theo phương châm "4 tại chỗ".

Đêm 3 và sáng 4/12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi kéo dài đến Đăk Lăk, Khánh Hòa và Lâm Đồng xuất hiện mưa vừa đến to, có nơi rất to kèm giông. Nhiều trạm ghi nhận lượng mưa trên 180 mm, gồm Bà Nà (Đà Nẵng) 228,2 mm; Phan Dũng (Lâm Đồng) 202,4 mm; Khánh Hiệp (Khánh Hòa) 196 mm; Trà Nham (Quảng Ngãi) 189 mm.

Trong 24-48 giờ tới, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng phổ biến 40-80 mm, cục bộ trên 120 mm; nguy cơ xuất hiện mưa lớn cường độ mạnh trên 100 mm trong ba giờ.

Ngoài ra, phía Đông Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Khánh Hòa và miền Đông Nam Bộ có mưa 20-40 mm, nơi cao hơn 80 mm; Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ mưa rào, giông rải rác 10-30 mm, cục bộ vượt 60 mm.

Phước Tuấn - Trường Hà - Bùi Toàn