Hàng loạt địa phương xảy ra lốc xoáy

Từ rạng sáng đến chiều nay, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh xuất hiện lốc xoáy làm 11 người chết, hơn 30 người bị thương.

Tại Hưng Yên, khoảng 10h30, lốc xoáy xuất hiện tại các xã Thái Thụy, Thái Ninh, Đông Thái Ninh cuốn bay mái tôn, cây cối lên trời. Hậu quả hai người ở xã Thái Thụy tử vong do sập nhà và bị lốc cuốn từ mái nhà rơi xuống sân.

Lốc xoáy cũng khiến 9 người bị thương tại hai xã Thái Thụy và Thái Ninh.

Lốc xoáy khiến hai người chết ở Thái Thụy. Ảnh: Thái Bình news

Tại Quảng Ninh, lốc xoáy xuất hiện tại xã Đầm Hà lúc hơn 13h khiến 9 người bị thương. Trong đó, 5 người sau khi được sơ cứu tại Trung tâm Y tế và Trạm y tế xã đã ổn định sức khỏe và trở về nhà; một người đang tiếp tục sơ cứu; 3 người khác đã chuyển tuyến trên điều trị.

15 ngôi nhà, nhà xe, phòng học, nhà hiệu bộ của trường THCS Đàm Hà, trường mầm non Đầm Hà 2 bị tốc mái, hư hỏng. Nhiều cây xanh tại các thôn Trại Khe, Trại Giữa, Đầm Buôn, Thái Lập và các tuyến phố Bắc Sơn, Trần Phú bị gãy đổ.

Hàng loạt địa phương xảy ra lốc Lốc xoáy tại Đàm Hà, Quảng Ninh chiều 29/9. Video: L.T.

TP Hải Phòng cũng ghi nhận lốc xoáy lúc 10h tại các xã Vĩnh Hải, Tân Minh, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hơn 100 nhà bị tốc mái, nhiều công trình công cộng như trường học, nhà văn hóa và hoa màu bị hư hại.

Trước đó từ 3h đến 5h, lốc xoáy tại Ninh Bình làm 9 người chết, 18 người bị thương ở các xã Quỹ Nhất, Hải Anh, Hải Thịnh, Hồng Phong, Gia Hưng và Chất Bình. 11 nhà cấp 4 đổ sập, 126 nhà hư hỏng, tốc mái, 5 điểm trường, một trại y tế bị hư hỏng.

Người dân kể khoảnh khắc Giông lốc khiến 9 người ở Ninh Bình tử vong Người dân kể về trận lốc xoáy ở Ninh Bình. Video: Văn Phú

TS Trương Bá Kiên, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, lý giải hoàn lưu bão Bualoi mở rộng hơn 250 km, bao trùm cả đồng bằng Bắc Bộ. Các dải mây xoắn ở rìa bão không chỉ gây mưa lớn mà còn tạo điều kiện hình thành lốc xoáy.

Thời điểm các dải mây ảnh hưởng đến đồng bằng Bắc Bộ trùng khớp với sự tác động của khối không khí lạnh khô từ phương Bắc tràn xuống ngay trước đó. Cùng với đó là hoàn lưu bão số 9 Ragasa chưa tan hết gây bất ổn định khí quyển.

"Dải mây bão Bualoi di chuyển ra đồng bằng Bắc Bộ vào buổi sáng, lúc nền nhiệt còn khá thấp, đã tương tác mạnh với khối khí lạnh khô tại chỗ. Chính sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn này, kết hợp với độ ẩm cao, đã khiến quá trình đối lưu trở nên dữ dội, sinh ra lốc xoáy", tiến sĩ Kiên nói.

Gia Chính - Lê Tân