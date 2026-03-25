Hãng hàng không Mỹ cắt ưu đãi cho nghị sĩ

Delta Air Lines dừng các dịch vụ đặc biệt dành cho nghị sĩ Mỹ do thiếu hụt nguồn lực giữa giai đoạn chính phủ đóng cửa một phần.

"Do những áp lực về nguồn lực từ việc chính phủ đóng cửa kéo dài, Delta sẽ tạm thời dừng dịch vụ đặc biệt dành cho các nghị sĩ. Bên cạnh phương diện đảm bảo an toàn, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là chăm sóc nhân viên và khách hàng, điều ngày càng trở nên khó khăn trong bối cảnh hiện nay", hãng hàng không Delta Air Lines ngày 24/3 thông báo.

Thông thường, Delta cũng như nhiều hãng hàng không Mỹ cung cấp các dịch vụ đặc biệt dành riêng cho nghị sĩ, những người thường xuyên di chuyển giữa thủ đô Washington và các địa phương. Gói dịch vụ này bao gồm hỗ trợ tại sân bay, hộ tống di chuyển và một số ưu tiên như nâng hạng ghế hoặc đổi chuyến.

Tuy nhiên, theo thông báo mới, các nghị sĩ sẽ không còn được hưởng những đặc quyền như hộ tống tại sân bay hay các dịch vụ VIP khác. Họ vẫn có thể sử dụng đường dây điện thoại riêng để đặt chỗ, nhưng phần lớn trải nghiệm sẽ tương tự hành khách thông thường. Một số trường hợp vẫn có thể nhận ưu đãi nếu là thành viên chương trình khách hàng thân thiết của hãng, nhưng không liên quan đến vị trí trong chính phủ.

Nhân viên TSA kiểm tra thông tin hành khách tại sân bay quốc tế Philadelphia ngày 24/3. Ảnh: AP

Delta điều chỉnh chính sách trong giai đoạn hành khách tại nhiều sân bay Mỹ phải chờ đợi nhiều giờ tại các điểm kiểm tra an ninh. Nguyên nhân chủ yếu là tình trạng thiếu nhân sự mặt đất, do nhiều nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) nghỉ việc hoặc vắng mặt.

Nhân viên TSA đã không được trả lương kể từ giữa tháng 2, thời điểm gói ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS) hết hạn do tranh cãi về chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tình trạng thiếu hụt nhân lực gây ra quá tải và hỗn loạn tại một số sân bay lớn. Hành khách phản ánh điều kiện chờ đợi khó khăn, bao gồm cả thiếu nước uống và các tiện ích cơ bản như điều hòa không khí. Tình trạng này còn làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp tại các sân bay.

Chính quyền Tổng thống Trump đã điều động nhân viên Thực thi Nhập cư và Hải quan (ICE) đến nhiều sân bay lớn để hỗ trợ kiểm soát đám đông, bất chấp phản đối từ phía nhân viên TSA và các hiệp hội hàng không. Những người phản đối cho rằng nhân viên ICE không được đào tạo phù hợp cho nhiệm vụ an ninh hàng không.

Giám đốc điều hành Delta Ed Bastian tuần trước cũng lên tiếng quan ngại về tình trạng hiện nay, cho rằng việc để nhân viên TSA không được trả lương trong thời gian dài là "không thể chấp nhận" và vô lý. Ông bày tỏ sự phẫn nộ khi lực lượng này đang bị "đối xử như lá bài mặc cả" trong các tranh cãi chính trị tại Washington.

Thượng viện Mỹ được cho là đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm cấp ngân sách cho phần lớn DHS và chấm dứt tình trạng đóng cửa đã kéo dài khoảng 6 tuần. Các nghị sĩ Cộng hòa cho biết đã đưa ra đề xuất chính thức với phía Dân chủ và kỳ vọng có thể giải quyết bế tắc vào cuối tuần này.

Thanh Danh (Theo Reuters, CBS)