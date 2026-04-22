Hàng chục người hò hét, rượt đuổi náo loạn đường phố

Quảng TrịCảnh sát xác định có dấu hiệu tội phạm trong vụ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe tốc độ cao, rượt đuổi, nẹt pô gây náo loạn khu trung tâm Đông Hà.

Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng, điều tra nhóm người rượt đuổi, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.

Nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách náo loạn đường phố Nhóm thanh thiếu niên chạy qua Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 nhiều lần. Video: Người dân quay lại

Đêm 18 rạng sáng 19/4, tại khu vực Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh cơ sở 2 (số 1A, đường Hùng Vương, phường Nam Đông Hà), một nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao.

Nhóm này mang theo hung khí, liên tục rượt đuổi, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, hò hét gây náo loạn dọc tuyến đường Hùng Vương hướng về phía chợ Đông Hà.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhiều người tập trung tại sân Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh quay video đăng lên mạng xã hội. Vụ việc khiến người đi đường hoang mang, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Công an đang truy xét, làm rõ danh tính những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh: Khôi Trần

Công an Quảng Trị đề nghị các gia đình quản lý, nhắc nhở con em, tránh tụ tập khuya hoặc đi cùng nhóm có biểu hiện bất hảo. Những người liên quan nên chủ động đến cơ quan công an trình diện.

Người dân cũng được khuyến cáo không cổ xúy, livestream hay đăng tải các clip kích động hành vi vi phạm trật tự công cộng lên mạng xã hội.

Đắc Thành