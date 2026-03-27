Hàng chục cảnh sát làm việc tại Trung tâm đấu giá tài sản Lâm Đồng

Hàng chục cảnh sát và đại diện VKS làm việc nhiều giờ trong Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Lâm Đồng và nhà riêng giám đốc ở Đà Lạt, chiều 27/3.

Hơn 15h, xe công vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng trên đường Phan Đình Phùng, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Nhiều điều tra viên vào trong tòa nhà, làm việc tại phòng Giám đốc Dương Văn Tám, 54 tuổi.

Cảnh sát dẫn ông Tám rời khỏi trụ sở. Ảnh: Hoài Thanh

Sau khoảng hai giờ, ông Tám được nhiều cảnh sát đưa lên xe, rời trụ sở. Lực lượng chức năng sau đó tiếp tục đến nhà riêng của ông này trên đường Nguyễn Lương Bằng để làm việc. Tại hai địa điểm, cảnh sát năng thu giữ nhiều tài liệu.

Hiện, các cơ quan tố tụng chưa công bố về nội dung buổi làm việc, chưa đưa ra cáo buộc đối với ông Tám.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng được thành lập 28 năm trước, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp, chuyên tổ chức đấu giá tài sản cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân theo quy định pháp luật; đồng thời cung cấp dịch vụ tư vấn đấu giá...

Ông Dương Văn Tám là đấu giá viên, giữ chức giám đốc trung tâm này khoảng 8 năm.

Hoài Thanh - Trường Hà

