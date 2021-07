Hàng chục cảnh sát bao vây hai ôtô chở ma túy

Hà TĩnhCảnh sát bao vây Nguyễn Trường Giang cùng hai đồng phạm lái khi họ lái hai ôtô lên biên giới mua một kg ma túy đá, 2.000 viên hồng phiến.

Ngày 23/7, Giang, 32 tuổi, trú Hà Nội; Trần Chí Nghĩa, 41 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên; Trần Hậu Hiếu, 34 tuổi, trú TP Hà Tĩnh, bị Công an Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, theo điều 251 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Giang (ngoài cùng, góc phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 2h45 ngày 11/7, hơn 20 cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh), Công an TP Hà Tĩnh và Công an huyện Can Lộc phối hợp chặn hai ôtô nghi chở ma túy tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc.

Khi ôtô 5 chỗ chở Nghĩa và Hiếu đi tới, một tổ công tác ra hiệu dừng lại, tài xế định bỏ chạy song bị siết vòng vây. Giang lái xe Innova 7 chỗ chạy phía sau thấy bị lộ nên quay đầu vào đường làng để tẩu thoát.

Hàng chục cảnh sát truy lùng Giang trong đêm, sau khoảng một tiếng đã bắt được anh ta khi đang lẩn trốn cách hiện trường ban đầu hàng chục km.

Trinh sát ghi nhận trong hai xe chứa một kg ma túy đá, 2.000 viên hồng phiến. Lô ma túy trị giá khoảng nửa tỷ đồng.

Ba nghi can khai số ma túy trên mua ở khu vực biên giới Hà Tĩnh, sẽ đem về chia nhỏ bán lẻ tại huyện Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và TP Hà Tĩnh.

Đức Hùng