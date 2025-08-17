Khánh HòaĐàn cá heo hàng chục con bơi lội gần vực biển Cam Ranh tạo nên cảnh tượng thú vị, thu hút nhiều người.

Chiều 17/8, anh Huy chứng kiến cảnh tượng đàn cá heo hàng chục con, bơi theo từng nhóm, thường xuyên ngoi lên rồi lặn xuống mặt nước. Anh Huy ghi lại cảnh tượng thú vị, chia sẻ lên mạng xã hội.

Hàng chục cá heo xuất hiện tại vịnh Cam Ranh Video anh Huy ghi lại cảnh cá voi bơi gần vịnh Cam Ranh

Du khách này ước tính đàn cá heo khá đông, dạn dĩ bơi gần thuyền của người dân, cảnh tượng giống như đàn cá đang di cư.

Theo nghiên cứu, đàn cá heo di cư qua vùng biển báo hiệu môi trường biển tại vịnh Cam Ranh rất lý tưởng. Trước đó, cá heo từng xuất hiện nhiều lần trên các vùng biển gần bờ tại Khánh Hòa trong các năm 2020, 2022.

Cá heo là loài động vật có vú, thân dài từ 1,2 đến 9,5 m, nặng từ 40 kg đến 10 tấn, thường sống thành đàn từ vài chục đến hàng trăm con ở các vùng biển nông. Đây là một trong những loài sinh vật biển thân thiện với con người và có thể được huấn luyện biểu diễn trong các chương trình xiếc.

Bùi Toàn