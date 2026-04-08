Hàng cây mọc ngoài thiết kế, kè sông ở Nha Trang không thể bàn giao

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh đã họp với các sở ngành và chuyên gia để xem xét phương án giữ lại hay chặt bỏ số cây này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị chuyên môn thống nhất rằng dải cây không phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Ngoài yếu tố thiết kế, cây mọc sát công trình còn ảnh hưởng đến kết cấu bờ kè. Hệ rễ lớn làm nứt, bong tróc bề mặt, đồng thời có thể cản dòng chảy và làm chậm khả năng thoát lũ của tuyến kênh. Vì vậy, ngành chuyên môn đề xuất loại bỏ toàn bộ cây trên phần kè.

Hàng cây mọc sát kè ăn ra bờ sông. Ảnh: Bùi Toàn

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND Khánh Hòa, cho biết tỉnh thống nhất theo đề xuất này. Tuy nhiên, việc chặt bỏ chưa nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân sống dọc hai bên hạ lưu sông. Tỉnh đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục ghi nhận ý kiến người dân để tránh phát sinh phản ứng trong quá trình xử lý.

Sông Quán Trường dài khoảng 15 km, gồm nhánh chính phía đông 9 km và nhánh phía tây (sông Tắc) dài 6 km. Dòng sông đổ ra Cửa Bé, cùng với sông Cái góp phần điều hòa không khí và ảnh hưởng trực tiếp chất lượng nước vịnh Nha Trang.