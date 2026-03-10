Hãng bay Mỹ từ chối phục vụ khách không dùng tai nghe

Hãng hàng không United Airlines đưa quy định khách "không sử dụng tai nghe khi nghe âm thanh hoặc xem video" vào danh sách bị từ chối cung cấp dịch vụ.

Theo tờ The Hill ngày 5/3, quy định mới được United Airlines bổ sung vào cuối tháng 2 trong mục "từ chối vận chuyển". Hãng cho biết những hành khách "không sử dụng tai nghe khi nghe nội dung âm thanh hoặc xem video" có thể bị yêu cầu rời khỏi chuyến bay.

Hành khách sử dụng tai nghe trên máy bay. Ảnh: Chalabala

Theo nguyên tắc của hãng, việc từ chối vận chuyển có thể được áp dụng nếu cần thiết để đảm bảo an toàn cho hành khách vi phạm hoặc những người xung quanh. Văn bản cũng nêu rõ các hành vi khác có thể dẫn đến việc bị từ chối phục vụ, như gây rối trật tự công cộng, trang phục không phù hợp hoặc các hành vi vi phạm quy định trên chuyến bay. Những trường hợp nghiêm trọng có thể bị cấm bay tạm thời hoặc vĩnh viễn.

Trong tuyên bố gửi NBC News, United Airlines cho biết hãng từ lâu đã khuyến nghị hành khách sử dụng tai nghe khi nghe nội dung âm thanh. "Quy định sử dụng Wi-Fi của chúng tôi cũng nhắc khách hàng dùng tai nghe. Với việc mở rộng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, đây là thời điểm phù hợp để làm rõ điều này bằng cách đưa vào hợp đồng vận chuyển", đại diện hãng cho biết.

Hành khách sử dụng Wifi miễn phí trên chuyến bay. Ảnh: United Airlines

Tháng trước, hãng thông báo đã lắp đặt dịch vụ Internet vệ tinh Starlink trên hơn 300 máy bay nhằm cung cấp Wi-Fi miễn phí trên chuyến bay. United Airlines kỳ vọng sẽ trang bị hệ thống này cho thêm khoảng 500 máy bay trước cuối năm nay.

Theo hãng, hành khách quên mang tai nghe có thể yêu cầu tiếp viên cung cấp tai nghe miễn phí. Nhiều màn hình giải trí sau ghế trên máy bay cũng được trang bị kết nối Bluetooth để sử dụng với tai nghe không dây.

United Airlines là một trong những hãng hàng không lớn nhất nước Mỹ, được thành lập năm 1926 và đặt trụ sở tạiChicago. Hãng khai thác mạng lưới bay rộng khắp với hàng nghìn chuyến bay mỗi ngày, kết nối hơn 300 điểm đến tại Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới.

Tuấn Anh (Theo NYPost, The Hill)