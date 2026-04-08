Hàn Quốc huy động hàng trăm người truy tìm sói sổng vườn thú

Một con sói đào đất dưới hàng rào, sổng khỏi vườn thú ở Daejeon, khiến giới chức huy động hàng trăm nhân sự và thợ săn để tìm kiếm.

Sở cứu hỏa Daejeon thông báo một con sói đực hai tuổi tại vườn thú O-World đã đào đất dưới hàng rào, thoát khỏi khu nuôi nhốt lúc 9h18 hôm nay.

Sau khi vườn thú trình báo, giới chức đã huy động khoảng 250 người truy tìm con thú, gồm 110 cảnh sát, 37 lính cứu hỏa, 100 nhân viên O-World, cùng các thợ săn chuyên nghiệp.

Ban đầu, lực lượng cứu hỏa điều động 11 người tìm con sói trong vườn thú, tin rằng con vật chưa rời khỏi khuôn viên. Tuy nhiên, khoảng 4 tiếng sau, con sói được phát hiện đang lang thang gần ngã tư O-World, khiến chính quyền mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Sói sổng chuồng lang thang ở giao lộ Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Khi phát hiện sói sổng chuồng, vườn thú đã sơ tán du khách và chặn lối vào. Giới chức thành phố cũng phát cảnh báo tình huống khẩn cấp, yêu cầu người dân khu vực hết sức cẩn thận. "Tuyệt đối không được tự ý tiếp cận hay bắt con vật nếu phát hiện", thông báo có đoạn.

Nhóm điều phối ứng phó khẩn cấp, ban đầu đặt tại O-World, đã được chuyển tới Trường Tiểu học Sanseong nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

O-World là khu phức hợp giải trí lớn ở Daejeon, kết hợp vườn thú, thảo cầm viên, công viên giải trí. Vườn thú O-World nuôi nhốt hàng trăm loài động vật gồm cả thú ăn thịt như hổ, sư tử, chó sói. Cơ sở này có khu safari cho phép quan sát động vật trong không gian bán tự nhiên.

Sở thú này từng để sổng một con báo sư tử hồi tháng 9/2018. Con vật bị bắn chết sau khoảng 4 giờ 30 phút.

Đức Trung (Theo Korea Times, Korea JoongAng Daily, Korea Herald)