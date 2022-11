Hàn Quốc định bán đạn pháo giúp Mỹ bù kho

Hàn Quốc đang đàm phán để bán đạn pháo 155 mm giúp Mỹ khắc phục thiếu hụt kho dự trữ, khẳng định chúng sẽ không được chuyển cho Ukraine.

"Các công ty hai bên đang đàm phán xuất khẩu đạn để bù đắp thiếu hụt kho đạn pháo 155 mm của Mỹ, với điều kiện Washington là bên sử dụng", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông cáo cho biết hôm nay, nhấn mạnh rằng nước này vẫn duy trì chính sách không cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Thông tin được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ dẫn lời quan chức giấu tên cho biết Hàn Quốc đồng ý bán cho Mỹ 100.000 viên đạn pháo 155 mm để Washington chuyển cho Kiev.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Lính Mỹ vác đạn pháo 155 mm trong một cuộc diễn tập hồi tháng 3. Ảnh: USMC.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 kêu gọi Hàn Quốc cung cấp những khí tài quân sự như xe thiết giáp, vũ khí chống tăng, tên lửa diệt hạm và phòng không. Tuy nhiên, Seoul nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Kiev với lý do "gặp nhiều hạn chế do tình hình an ninh và nguy cơ ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng chiến đấu của Hàn Quốc".

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hồi tháng 6 cho biết nước này cam kết viện trợ nhân đạo với tổng trị giá 100 triệu USD cho Ukraine, đồng thời chuyển giao nhiều thiết bị quân sự phi sát thương như áo chống đạn và đồ y tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi cuối tháng 10 nói rằng Hàn Quốc đang lên kế hoạch cung cấp vũ khí sát thương và đạn dược cho Ukraine, cảnh báo điều này có thể hủy hoại hoàn toàn quan hệ song phương. "Hàn Quốc sẽ phản ứng thế nào nếu chúng tôi làm điều tương tự với Triều Tiên? Liệu các vị có hài lòng không? Tôi đề nghị các vị chú ý đến điều đó", ông Putin nói.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sau đó khẳng định Seoul chưa cung cấp vũ khí cho Kiev, thêm rằng nước này đang tiến hành những nỗ lực nhằm "duy trì quan hệ tốt đẹp, hòa bình với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga".

Vũ Anh (Theo Reuters)