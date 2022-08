Hạn chế giao tiếp học Digital Marketing hay Công nghệ Thông tin?

Em tư duy tốt nhưng hạn chế giao tiếp, đang băn khoăn nên chọn ngành Digital Marketing hay Công nghệ Thông tin.

Em thi khối A01, được 23,6 điểm và đang tìm một ngành phù hợp với bản thân. Tư duy em khá tốt nhưng hạn chế về mặt giao tiếp.

Em để ý hai ngành là Digital Marketing và Công nghệ Thông tin. Digital Marketing phù hợp với đa số các bạn nữ và nghe nói có nhiều cơ hội việc làm cùng mức lương ổn định. Ngành Công nghệ Thông tin đang hot, môi trường làm việc không cần giao tiếp nhiều như Marketing nên em thấy phù hợp với tính cách mình hơn. Học lực của em thiên về các môn tự nhiên tính toán nên có lẽ sẽ hợp ngành này.

Tuy nhiên, em lo sẽ thất nghiệp vì không đủ khả năng so với các IT nam. Nhiều người nói rằng nhà tuyển dụng không thích tuyển IT là nữ. Em mong mọi người cho em lời khuyên.

Hương Ly