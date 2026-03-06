Hailey Bieber diện phá cách trong chiến dịch DKNY Xuân 2026

Gác mái ở New York, Mỹ là một trong những bối cảnh đặc biệt của chiến dịch và "sân khấu" chính để Hailey Bieber tạo dáng. Người đẹp tương tác trực tiếp với những bức chân dung đen trắng, tạo sợi dây liên kết vô hình giữa nghệ thuật thị giác và thời trang ứng dụng cao.

Theo đại diện thương hiệu, sự giao thoa giữa nét phóng khoáng đặc trưng của Hailey Bieber và bản sắc DKNY tạo bản tuyên ngôn phong cách tự tin, định hình quy chuẩn mặc đẹp mới cho phái đẹp dịp 8/3.