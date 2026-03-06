Hailey Bieber diện phá cách trong chiến dịch DKNY Xuân 2026

DKNY vừa phát động chiến dịch Spring 2026 (Xuân 2026) kèm bộ ảnh phá cách của người mẫu Hailey Bieber. Trong vai trò đại sứ toàn cầu, Hailey Bieber cho biết muốn tái định nghĩa về vẻ thời thượng, biến trang phục thường ngày trở nên sống động, gần gũi với các quý cô thành thị.
Gác mái ở New York, Mỹ là một trong những bối cảnh đặc biệt của chiến dịch và "sân khấu" chính để Hailey Bieber tạo dáng. Người đẹp tương tác trực tiếp với những bức chân dung đen trắng, tạo sợi dây liên kết vô hình giữa nghệ thuật thị giác và thời trang ứng dụng cao.
Theo đại diện thương hiệu, sự giao thoa giữa nét phóng khoáng đặc trưng của Hailey Bieber và bản sắc DKNY tạo bản tuyên ngôn phong cách tự tin, định hình quy chuẩn mặc đẹp mới cho phái đẹp dịp 8/3.
Thương hiệu hồi sinh đầm Naked Dress - thiết kế từng xuất hiện trong tác phẩm Sex and the City, thu hút giới mộ điệu. Sắc đen tối giản kết hợp chi tiết dây quai trong suốt giúp các quý cô tăng nét quyến rũ mà vẫn giữ vẻ sang trọng đậm chất New York.
Những bản phối layering ngẫu hứng, dựa trên phong cách tự tin, phóng khoáng của Hailey Bieber có thể tạo điểm nhấn dịp 8/3, bắt trọn nhịp sống phố thị.
Hailey Bieber, 29 tuổi, có bố là diễn viên Stephen Baldwin, bác ruột là tài tử Alec Baldwin. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi, được tạp chí Maxim bình chọn là "Người phụ nữ sexy nhất hành tinh
2017". Năm 2022, Hailey ra mắt thương hiệu mỹ phẩm theo phong cách tối giản - Rhode. Năm 2019, Justin và Hailey tổ chức đám cưới và đón con trai đầu lòng vào tháng 8/2024.
Blazer oversized kết hợp quần jeans gợi hơi thở thập niên 1990. Giày loafers và túi xách tạo điểm nhấn tổng thể.
Nếu là fan của phong cách tối giản nhưng vẫn muốn vẻ ngoài thời thượng, nàng có thể phối set đầm mini kẻ sọc với giày cao gót.
Đại diện DKNY nhận định chiến dịch Xuân 2026 giúp phái đẹp khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tự do, phóng khoáng chuẩn New York.
Thương hiệu công bố Hailey Bieber là gương mặt toàn cầu mới từ đầu năm 2025. Với chiến dịch Thu 2025, Hailey biến hóa loạt thiết kế kinh điển thành phong cách đường phố hiện đại, cuốn hút.
Tại Việt Nam, thương hiệu DKNY do ACFC nhập khẩu, phân phối độc quyền.
Đông Vệ
Ảnh: DKNY
