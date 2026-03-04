Hai xe máy tông nhau, bốn người chết

Lạng SơnĐang chạy trên quốc lộ 4B đoạn qua xã Na Dương, hai xe máy đối đầu khiến 4 thanh thiếu niên tử vong, đêm 3/3.

Khoảng 22h10, trên quốc lộ 4B, xe máy biển Phú Thọ chạy hướng Lộc Bình - Lợi Bác, khi tới xã Na Dương thì đâm vào xe máy biển Lạng Sơn di chuyển theo chiều ngược lại.

Cú đối đầu tạo tiếng động lớn, bốn người trên hai xe máy văng xuống đường, tử vong tại chỗ. Hai phương tiện vỡ nát, mảnh vỡ văng xa trong phạm vi 100 m2.

Bốn nạn nhân đều trú tại xã Bác Lợi, độ tuổi từ 15 đến 20, trong đó có hai học sinh.

Hiện trường vụ tai nạn tối 3/3. Ảnh: Xuân Hoa

Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Quốc lộ 4B dài 92 km chạy từ Quảng Ninh đến Lạng Sơn. Đoạn xảy ra tai nạn mới được nâng cấp mở rộng từ 7,5 m lên 12 m.

Việt An